KORONAVÍRUS Občania krajín V4 môžu do Maďarska vstúpiť s negatívnym testom na COVID

Maďarsko sa podľa ministrových pondelkových vyjadrení rozhodlo rozšíriť tzv. "český príklad" na všetky krajiny V4. Česi, Slováci a Poliaci, ktorí už majú v Maďarsku rezervované ubytovanie, môžu podľa neho prísť do krajiny, ak predložia negatívny test na ochorenie COVID-19, ktorý nie je starší ako päť dní. Maďarským občanom, nachádzajúcim sa v krajinách V4, takisto postačí na návrat domov negatívny test.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR na svojej webovej stránke upozornilo, že Maďarsko od 1. septembra uzavrelo svoje hranice pre zahraničných občanov. Platia však niektoré výnimky. Tie sa týkajú cudzincov s oprávnením na trvalý pobyt na území Maďarska a ich rodinných príslušníkov, osoby s potvrdením, že za posledných šesť mesiacov prekonali ochorenie COVID-19, súťažiacich, športových odborníkov, respektíve účastníkov športových podujatí a ľudí vykonávajúcich obchodnú činnosť či iný výkon práce.

V prípade voľného cezhraničného pohybu, ktorý sa týka najmä takzvaných pendlerov, môžu občania susedných štátov a občania Maďarska, ktorí žijú na území susedných štátov, do Maďarska vstúpiť nanajvýš na dobu 24 hodín do vzdialenosti 30 kilometrov od štátnej hranice. Osoby, ktoré sa vracajú do Maďarska, môžu vstúpiť na územie bez obmedzení, ak ich pobyt v zahraničí neprekročil 24 hodín a zdržiavali sa nanajvýš 30 kilometrov od štátnej hranice. Podmienkou na návrat domov - na územie Maďarska je hodnoverné preukázanie pobytu, a to Lakcím karta (pobytová karta).