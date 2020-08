KORONAVÍRUS Dráma na palube Ryanairu: Cestujúcemu pípla esemeska, že je pozitívny a začali sa diať veci!

Úradníci v ochranných oblekoch odtiahli cestujúceho infikovaného koronavírusom z letu Ryanair po tom, čo porušil pravidlá karantény.

Dramatické video ukazuje okamih, keď bol cestujúci „vyložený“ po tom, ako sa usadil, napriek tomu, že od vlády dostal textovú správu, v ktorej sa hovorilo, že chytil smrtiaci vírus.

Scény zachytil iný cestujúci v stredu, len pár minút pred vzletom do mesta Pisa z londýnskeho letiska Stansted.

Previezli ich do izolácie

Cestujúci a jeho spoločník boli prevezení do izolačnej oblasti letiska a pred odletom s minimálne hodinu a 20 minút trvajúcim oneskorením boli dezinfikované sedadlá a zariadenie v kabíne.

Hovorca Rynair povedal: „Cestujúci, ktorý nastúpil na let z London Stanstedu do Pisy v stredu 26. augusta, dostal pred odletom oznámenie s textovou správou, že bol pozitívny na Covid-19. Cestujúci a jeho spoločník boli okamžite vyložení a odvezení do izolovanej oblasti letiska Stansted, kde im pomáhali miestne orgány verejného zdravotníctva."

Tento cestujúci a jeho spoločník boli v úplnom súlade so zdravotnými predpismi spoločnosti Ryanair, obaja mali na letisku Stansted vždy masky a na veľmi krátke obdobie - menej ako 10 minút - sedeli pred odletom v lietadle.

Malé riziko nákazy

Bolo len malé, ak vôbec nejaké riziko prenosu Covid-19 na ďalších cestujúcich alebo členov posádky, pretože všetci z nich mali po celý čas tiež masky na tvári.

"Lietadlo odletelo do Pisy s meškaním 1 hodinu 20 minút, aby bolo možné dezinfikovať prázdne sedadlá a skrinky na hornej časti kabíny, aby vyhovovali všetkým pokynom britského zdravotného úradu. Ryanair sa ospravedlňuje všetkým cestujúcim za toto krátke meškanie," uviedol hovorca.

Klip, ktorý uverejnil používateľ Twitteru „FionnMurphy10“, ukazuje, že všetci cestujúci uchopili svoje sedadlá, zatiaľ čo traja úradníci oblečení v ochranných oblekoch sa priblížili k mužovi v prednej časti lietadla.

Ryanair flight to Pisa. Suspected corona boi on board #Ryanair pic.twitter.com/kBqtYJYOXE — Jamie ‘The James’ Jane (@FionnMurphy10) August 26, 2020

Jednu letušku je vidieť kráčať pozdĺž uličky, aby vykonala kontrolu pred vzletom, zatiaľ čo sa za ňou odohrávajú dramatické scény.

Zdravotné orgány nariadili, že ak človek dostane správu o tom, že je nakazený koronavírusom, musí zostať desať dní v karanténe.

Hovorca letiska Londýn Stansted povedal: „Letecká spoločnosť nás informovala o cestujúcom a naša hasičská služba vstúpila do lietadla a odprevadila cestujúceho - a jeho spoločníka - do izolovanej oblasti, kde ich kontaktovali s Public Health England, ktorý potom dohliadal na ďalšiu cestu pasažierov."