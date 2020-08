Dráma v Sýrii: VIDEO Pri zrážke s ruskými vojakmi sa zranilo niekoľko Američanov

Kolízia sa odohrala tento týždeň na severovýchode Sýrie a zranenia vojakov nie sú vážne. Podľa zdrojov, na ktoré sa odvoláva server Politico, boli štyria príslušníci armády zranení pri kolízii amerického a ruského armádneho vozidla. Pentagon ani americkej armádne velenie zatiaľ incident nijako nekomentovali. Rusko obvinilo z incidentu Spejené štáty. Ich vojaci sa vraj snažili blokovať cestu ruskej hliadke.

Náčelník generálneho štábu ruskej armády Valerij Gerasimov o kolízii telefonicky hovoril so svojím americkým náprotivkom. Vyhlásil pritom, že Moskva o pohybe ruskej hliadky vopred informovala medzinárodné koalíciu vedenú Spojenými štátmi, uviedla ruská agentúra TASS.

Another video presumably from that same August 24 patrol with Russian Typhoon-K, Ural-4320, and Tigr vehicles. Interestingly, it appears they brought the Mi-8AMTSh helicopter to hover just above a group of people to disperse them. 317/https://t.co/28oDhSpjZw pic.twitter.com/d4uJ8jB8yn — Rob Lee (@RALee85) August 26, 2020

Videozáznam kolízie, ktorý sa objavil na twitteri, podľa všetkého ukazuje, ako ruské vozidlo naráža do amerického auta. Nad americkými jednotkami pritom ešte veľmi nízko letí ruská helikoptéra.

Two more videos of Russian forces in Syria. Not sure if this video was also taken on August 24 before the fracas between Russian and American forces. The video shows a US MaxxPro MRAP, and Russian Typhoon-K, Tigr, Mi-8AMTSh, and Mi-35M. 316/https://t.co/H70Iz7dAke pic.twitter.com/BW0VLP324B — Rob Lee (@RALee85) August 26, 2020

Spojené štáty majú v Sýrii, najmä na severovýchode krajiny, asi 500 vojakov, ktorí tam bojujú po boku arabsko-kurdskej koalície SDF. Spoločne sa snažia zničiť posledných radikálov z teroristickej organizácie Islamský štát, ktorí ešte v oblasti operujú.

Another video of the encounter between US and Russian forces from August 24 in NE Syria. Those are Russian Mi-8AMTSh and Mi-35M helicopters flying just above the fracas. Presumably, the two US vehicles were trying to block the Russian patrol. 315/https://t.co/RjzbJTG2sj pic.twitter.com/I4cKI632cI — Rob Lee (@RALee85) August 26, 2020

Rusko je v sýrskom konflikte spojencom síl prezidenta Bašára Asada. Ruskí vojaci sa pritom v nedávnych mesiacoch v krajine rýchlo presunuli aj do oblastí, kde predtým operovali Američania, ale stiahli sa.

So the Fighter Bomber Instagram channel that posted this video claims the Russian Mi-8AMTSh helicopter in this video was hovering over American forces, presumably to try to disperse them or force them to move. 318/https://t.co/0iBHe4GlnT pic.twitter.com/LDebd2HlLP — Rob Lee (@RALee85) August 26, 2020

Teraz sa obe armády v Sýrii pohybujú v tesnej blízkosti a ich velitelia sa preto snažia udržať si medzi sebou určitú formu komunikácie, aby nedochádzalo k stretom, poznamenal server Politico.

A longer video of the confrontation. US forces appear to be blocking a road and then attempt to block the path of the Russian patrol when they drive through the field. An American MaxxPro MRAP appears to collide with a Russian Typhoon-K MRAP. 319/https://t.co/iCliZSYVY9 pic.twitter.com/xZTtN6l0Ib — Rob Lee (@RALee85) August 26, 2020

Ako však server dodal, v posledných mesiacoch prenikli ruské jednotky hneď niekoľkokrát na územie kontrolované Američanmi, čo Washington považuje za úmyselnú snahu, ako ich z regiónu vytlačiť.