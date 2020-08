Z osirotených bratov prosiacich o pomoc sa vykľuli podvodníci: Ľudia im poslali peknú kopu peňazí!

Hovorca pražskej polície Jan Daněk uviedol, že policajti sa vecou začali zaoberať po zverejnení tohto príbehu v médiách a na sociálnej sieti. Preverením zistili, že príbeh je vymyslený. „Siroty neexistujú a spomínaná dopravná nehoda sa nestala. Veľa ľudí však príbehu uverilo a poslalo nemalé finančné dary,“ uviedol Daněk.

Dovedna polícia eviduje vyše 1 200 darcov, ktorí na účet zriadený k tomuto účelu zaslali dokopy viac ako milión korún (zhruba 38.000 eur). O peniaze ľudia neprídu. „Všetky peniaze, ktoré boli zaslané darcami na účet, kriminalisti okamžite zaistili. Žiadny z darcov o peniaze nepríde a všetky financie budú políciou vrátené,“ ubezpečil hovorca.

Zdroj: Getty Images

Muži zákona v tomto súvise apelujú na darcov, aby sa ozvali na telefónne číslo 703 823 750, (751 alebo 752). Vysvetľujú, že to urýchli celý proces vrátenia peňazí a bude im tiež oznámené, ako v tejto veci postupovať, aby svoje financie získali späť.

V súčasnosti prebieha policajné vyšetrovanie. „Kriminalisti začali úkony trestného konania pre trestný čin podvod, keď páchateľovi v prípade odsúdenia hrozí až osemročný pobyt vo väzení,“ uviedol Daněk s tým, že prípad je stále vo fáze preverovania a niekto nebol obvinený.

Vymyslený príbeh maloletých chlapcov

Ako informoval server Novinky.cz, príbeh vymysleli chlapci vo veku 7, 10 a 17 rokov. Uvádzali, že pri nehode prišli o rodičov. Najstarší chlapec sa údajne pokúsil postarať o mladších súrodencov, pretože nechcel, aby skončili v detských domovoch.

Alarmujúca na príbehu mala byť skutočnosť, že sa o trojicu neplnoletých bez príbuzných nezaujímali ani policajti, ktorí mali 17-ročnému mladíkovi oznámiť informáciu o úmrtí rodičov, ani orgán sociálno-právnej ochrany detí.

Následne si najstarší zo súrodencov našiel brigádu v reštaurácii, z ktorej chcel uživiť seba i bratov. Keďže si nezarobil dosť, v pokúsil sa ukradnúť jedlo. Po dolapení sa zveril so svojím srdcervúcim príbehom, ktorý dobročinný spolok zverejnil. Referovali ho aj niektoré médiá, ktoré sa neskôr ospravedlnili.

„Je nám to veľmi ľúto, ale, bohužiaľ, sa celá táto vec nestala. My sme chlapcom uverili historku o tom, že im umreli rodičia. Načapali sme jedného z nich, ako kradne, a on nám povedal, že kradne, pretože nemajú peniaze na jedlo a že im umreli rodičia. Bohužiaľ, a to je naše pochybenie, sme si neoverili informácie a chlapcom sme uverili, chceli sme pomôcť,“ uviedla Eva Ptáčková zo Skladu detských vecí pre pestúnov - Praha 11.