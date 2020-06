Instagramová hviezda padla na dno! VIDEO Milióny šokovaných fanúšikov, celebrita s temným tajomstvom

O prípade Raymonda Abbasa informovali viaceré svetové médiá, medzi nimi aj britský Daily Mail.. Nečudo. Muž, ktorý bol na jeho záberoch na Instagrame ako chodiaca reklama na značkové modely, je zapletený do poriadne škandalózneho podvodu vo výške približne 350 miliónov libier.

Raymond lákal obete luxusným životným štýlom. Zdroj: reprofoto:instagram

Instacelebritu zadržali v Dubaji v rámci akcie Fox Hunt 2. Okrem Abbasa v rukách polície skončili aj ďalší podozriví členovia údajného gangu. Skupinka úradovala v kyberpriestore. Zameriavať sa mali na obete v zahraničí, ktoré nalákali na falošné webstránky, tváriace sa ako stránky známych spoločností.

Tým, čo naleteli, mali ukradnúť informácie o kreditných kartách. Ukradnuté peniaze potom ďalej "prali", pričom podvodov sa mali dopustiť v Európe, Amerike aj v Afrike.

.@DubaiPoliceHQ take down "Hushpuppi", "Woodberry", ten international cybercriminals in a special operation dubbed "Fox Hunt 2" pic.twitter.com/SGwhxDWrE8