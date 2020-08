Biden ide do boja s Trumpom: VIDEO Oficiálne prijal nomináciu od demokratov

V súboji o Biely dom sa 3. novembra stretne Biden v prezidentských voľbách so súčasným republikánskym prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý sa bude uchádzať o znovuzvolenie. Vo svojom akceptačnom prejave Biden povedal, že Spojené štáty prežívajú jedno z najťažších období vo svojich dejinách, ktorému dominuje koronakríza a najhoršie rasové otrasy od 60. rokov.

Character is on the ballot. Compassion is on the ballot. Decency, science, democracy.



They are all on the ballot. pic.twitter.com/eRVvX6eD2M