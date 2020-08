Vojaci vyjadrili podporu Bidenovi: Podľa nového prieskumu by ho vo voľbách volila väčšina z nich

Joe Biden

Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Harnik

WASHINGTON - Iba 37,4 percenta amerických aktívnych vojakov by vo voľbách podporilo prezidenta USA Donalda Trumpa. Jeho súpera, demokrata Joea Bidena, by podporilo 43,1 percenta vojakov. Ukázal to nový prieskum zverejnený v pondelok, o ktorom napísala agentúra AFP.