MIMORIADNE V Škótsku sa vykoľajil vlak: Hlásia mŕtvych a vážne zranených, z miesta tragédie stúpal hustý dym

V Škótsku sa v stredu doobeda o 9:43 hod. miestneho času vykoľajil vlak. K nehode došlo v Stonehavene, informovala britská dopravná polícia.

Na mieste sú hasiči a 30 sanitiek. Najprv neboli oficiálne údaje o počte zranených či prípadných obetiach.

Prudké lejaky na severovýchode Škótska vytvárali v noci na stredu záplavy. Kvôli lejakom a úderom bleskov došlo aj poruchám na trati, oznámil škótsky prevádzkovateľ železníc.

https://t.co/ma3puYDdd1 surprised the trains were running - considering they were about to post this

15:08 - Záchranári sa obávajú, že pribudla druhá obeť železničného nešťastia, píše britský Mirror.

14:57 - Miestny novinár Lewis McKay pre Sky News popísal, ako sa k tejto oblasti dá dostať iba po "veľmi, veľmi úzkej“ ceste, zatiaľ čo vlaková trať, ktorá prechádza touto oblasťou, má "veľmi, veľmi strmé" násypy.

"Zdá sa mi, že v tejto chvíli tu ide o pravdepodobne najneprístupnejšiu oblasť, v ktorej sa to mohlo stať," uviedol.

Dodal: "Dnes ráno to bola pravdepodobne tá najhoršia povodeň, akú som videl na severovýchode počas dlhého obdobia."

14:49 - Obeťou, ktorá zomrela pri nešťastí, je pravdepodobne rušňovodič, píše SkyNews.

14:24 - "Je mi smutno, keď sa dozvedám o veľmi vážnom incidente v Aberdeenshire a moje myšlienky sa týkajú všetkých postihnutých. Ďakujem pohotovostným službám na mieste činu," napísal na Twitteri britský premiér Boris Johnson.

