VIDEO Protesty v Bielorusku sa zvrhli na ostré demonštrácie: Polícia zadržala vyše 200 ľudí, jeden zomrel

Najmenej 110 ľudí bolo zadržaných v metropole Minsk, z toho 40 blízko volebných miestností a 70 na protestoch podporujúcich opozíciu. Ostatných polícia zadržala v iných mestách, kde sa demonštrácie taktiež uskutočnili.

People are marching all over #Minsk shouting Go Away!#Belarus #Belaruselection #Belaruselections2020 #Belarusprotests pic.twitter.com/EX0YLOge73