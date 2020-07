Východ Japonska zasiahlo silné zemetrasenie: Ohrozenie cunami je nepravdepodobné

Príslušné úrady varovanie pred vlnami cunami nevydali. S odvolaním sa na japonský meteorologický ústav JMA o tom informovala agentúra TASS. Zemetrasenie vychádzalo z hĺbky približne 60 kilometrov pod dnom Tichého oceánu a jeho epicentrum sa nachádzalo neďaleko neobývaného ostrova Torišima, vzdialeného zhruba 600 kilometrov južne od Tokia.

#Japan🇯🇵: A mild #earthquake of magnitude mb=4.7, was registered at 262 KM SE of #Aogashima, prefecture of #Tokyo. Depth: 10 KM.

