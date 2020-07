Bývalého osobného Trumpovho právnika Cohena opäť prepustili z väznice

OTISVILLE - Bývalého osobného právnika amerického prezidenta Donalda Trumpa, Michaela Cohena, prepustili v piatok z väzenia. Sudca totiž vyniesol verdikt, podľa ktorého Cohena poslali z domáceho väzenia naspäť do väznice z pomsty za to, že pred novembrovými prezidentskými voľbami plánuje zverejniť knihu kritickú voči Trumpovi. Informovala o tom tlačová agentúra AP.

Cohen (53) vyšiel z federálnej väznice v obci Otisville v štáte New York v piatok popoludní, deň po tom, čo federálny sudca Alvin K. Hellerstein rozhodol, že Cohenove práva podľa prvého dodatku Ústavy USA boli porušené, keď mu 9. júla nariadili návrat do väzenia. Úrady pre podmienečné tresty uviedli, že Cohena poslali naspäť do väzenia, lebo odmietol podpísať formulár, ktorý mu zakazoval vydať spomínanú knihu alebo komunikovať s médiami či s verejnosťou, informoval sudca Hellerstein počas telefonickej konferencie.

Cohenov prípad sa začal odvíjať, keď ho v roku 2018 odsúdili na tri roky väzenia po tom, čo sa okrem iných trestných činov priznal k obvineniam súvisiacim s financovaním prezidentskej kampane v roku 2016 a s klamaním americkému Kongresu. Obvinenia, týkajúce sa financovania kampane pred prezidentskými voľbami v roku 2016, pramenili z Cohenovej snahy dohodnúť vyplatenie peňazí pornoherečke Stormy Daniels a modelke Karen McDougalovej, aby obe ženy nevyšli na verejnosť s tvrdeniami o svojich mimomanželských vzťahoch s Trumpom.

Cohena v máji prepustili podmienečne do domácej karantény v jeho byte v New Yorku, pretože úrady sa snažili spomaliť šírenie koronavírusu vo federálnych väzniciach. V júli ho však opäť uväznili vo federálnej väznici v Otisville - pre údajné porušenie vyššie spomenutých podmienok prepustenia. Sudca Hellerstein však povedal, že toto uväznenie v Otisville bolo jasne zamýšľané ako trest za Cohenov plán zverejniť svoju knihu s názvom "Disloyal: The True Story of Michael Cohen, Former Personal Attorney to President Donald J. Trump" (Nelojálny: Pravdivý príbeh Michaela Cohena, bývalého osobného právnika prezidenta Donalda Trumpa).