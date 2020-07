Dovolenková nočná mora! VIDEO Muž na chorvátskom Rabe napáda turistov a huláka na nich cez megafón

Keď sa niekto loďou približovať k pobrežiu, muž sa ho megafónom snažil odstrašiť. Kričal, nadával a prenasledoval ľudí.

Teraz vzal do ruky lopatu a zaútočil na turistu, urazil ho a chytil sa jeho pohlavných orgánov, povedal muž, ktorý všetko nakrútil na video.

"Vyzerá to tak, že majiteľom apartmánu. Minulý rok mal ako hostí nudistov, i keď pláž nie je označená ako nudistická. Potom odháňal turistov s tým, že chceli len nahých dovolenkárov špehovať. Neviem nič o tej pláži, ale more si určite nemôže privlastniť. Dokonca nastražil do vody siete," povedal muž, ktorý video natočil.

Vysvetlil tiaž, že Pudarica je veľká mestská pláž, ktorú každodenne navštívi mnoho ľudí a teraz neznámy pán si privlastní časť pobrežia a mora len pár metrov od hlavnej pláže, kde sa môžu kúpať ľudia.

"Viem dokonca pochopiť, keď niekto na niekoho kričí, ale nie na niekoho útočiť lopatou." Myslím, že napadnutý turista bol zo zahraničia, iba sa kúpal, on si ani neuvedomil, čo sa to deje, uzavrel autor videa.