Tínedžerka (15) sa pridala k teroristom z Daeš, teraz sa vracia do Európy: Hrozí bezpečnostné riziko?!

LONDÝN - V Británii narodená žena, Shamima Begumová, ktorá v roku 2015 ako tínedžerka opustila krajinu, aby sa pripojila k terotistickej organizácii Daeš, má právo sa vrátiť do Veľkej Británie, aby bojovala za opätovné priznanie britského občianstva.

Britská vláda odobrala Begumovej minulý rok občianstvo, po tom, ako jej prípad vzbudil národnú pozornosť, keď jednému reportérovi Times of Lodon povedala, že sa chce vrátiť domov. Bola tehotná v deviatom mesiaci a žila v tábore v Sýrii. Jej malý syn neskôr v tábore zomrel.

Rozhodnutie odobrať jej občianstvo a zabrániť návratu do Veľkej Británie vzbudilo veľký rozruch a búrlivú diskusiu. Jedni v Shamime vidia extrémistku, ktorá by mohla byť bezpečnostným rizikom pre rodnú krajinu. Iní si zas myslia, že bez ohľadu na to, že sa ako tínedžerka pridala k Daeš, má právo na druhú šancu a postaviť sa v Británii pred súd.

Nemá strach vydať sa justícii

Begumovej právnik vo štvrtok povedal, že ona "nemá strach postaviť sa pred britský súd. Naopak, víta to. Ale odobratie občianstva, bez šance, aby očistila svoje meno, nie je spravodlivosť. Je to opak." Zatiaľ nie je jasné, kedy a ako sa 20-ročná Begumová vráti. Bude to cesta, ktorá pravdepodobne bude vyžadovať podporu britských orgánov.

Hrozí bezpečnostné riziko?

Bývalý britský minister vnútra Sajid Javid vo vyhlásení uviedol, že návrat Begumovej a iných teroristov by mohlo vyvolať bezpečnostné riziko, ktoré nebude možné úplne eliminovať. Azehad Moaveni, riaditeľ genderového projektu pri International Crisis Group, vo štvrtok povedal, že rozhodnutie súdu bude mať vplyv aj ďalších britských občanov v Sýrii, ktorým bolo tiež odňaté občianstvo. Snahy, zabrániť ženám, ktoré boli v Islamskom štáte, aby sa mohli vrátiť naspäť domov do Británie je "naozaj zbabelosť alebo zbabelý postoj, ktorý spočíva v tom vzdať sa týchto žien," povedal Moaveni.

Debaty aj na úrovni Európy

Debaty o štátnom občianstve Begumovej sa odohrávajú uprostred širších diskusií v Európe o osude bývalých údajných členoch Daeš v Sýrii. Oponenti veľkých snáh o návrat argumentujú tým, že európske súdy budú mať ťažkosti repatriovaných členov Islamského štátu odsúdiť, pretože vyšetrovatelia majú iba obmedzené možnosti, získať dôkazy o protiprávnom konaní v Sýrii.

Zákon o odobratí občianstva

Mnohé európske štáty sa bránili návratu bývalým členom Daeš. Nemecký parlament minulý rok chválil zákon, ktorý úradom umožňuje, príslušníkom teroristických skupín odobrať ich nemecké štátne občianstvo s výnimkou, že nemecké občianstvo je ich jediné. Podľa britského práva je to podobné. Úrady sú povinné. Tiež nesmú odobrať občianstvo, ak by bolo jediné. Zatiaľ, čo britská vláda podľa informácií argumentuje, že Begumová je oprávnená mať bangladéšsky pas, úrady v Dháke minulý rok uviedli, že "neexistuje otázka, či môže pricestovať do Bangladéša".

Slabý status Begumovej viedol k varovaniam odborníkov na ľudské práva a zástancov. "Mnohí európski odvedenci Daeš sú deti druhej generácie arabských alebo ázijských utečencov," napísal Moaveni vo februári 2019. "Ponechať ich ich osudu alebo im odobrať občianstvo, čo britská vláda v niektorých prípadoch urobila, naznačuje, že ich postavenie Európanov je podmienené."