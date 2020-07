KORONAVÍRUS Hrozivá prognóza vedcov: V najbližších troch týždňoch očakávajú zhoršenie pandémie

WASHINGTON - Denné počty úmrtí na COVID-19 budú v USA najbližšie tri týždne ešte narastať a v prvej polovici augusta sa budú pohybovať na úrovni tisíc osôb. Po najnovšej aktualizácii to uviedol ostro sledovaný model Inštitútu pre meranie a vyhodnocovanie zdravia (IHME) pri Washingtonskej univerzite. Jeho autori vo svetle nepriaznivého vývoja zvýšili očakávanú súhrnnú bilanciu epidémie, k 11. novembru sa podľa nich vyšplhá až na 224-tisíc mŕtvych.

Počet doteraz nahlásených obetí ochorenia COVID-19 prekročil v Spojených štátoch hranicu 140-tisíc. Priemerný prírastok z ostatného týždňa zostal tesne nad 700 úmrtiami. Trend sa v tomto smere mierne zhoršil, naďalej však zostáva pod úrovňou z apríla a začiatku mája. Podľa aktuálneho modelovania IHME bude krivka znázorňujúca vývoj bilancie obetí ešte asi tri týždne stúpať a celkový počet tak do konca mesiaca prekoná hranicu 150-tisíc. Za ďalšie tri mesiace má narásť o ďalších viac ako 70-tisíc. Oproti odhadu z minulého týždňa sa predpoveď pre začiatok novembra zvýšila o približne 16-tisíc mŕtvych. "Zvýšenie našej predpovede je spôsobené veľkým nárastom známych nákaz na Floride, v Texase, Arizone a Kalifornii," povedal šéf IHME Chris Murray. Jeho tím zároveň odhaduje, že keby 95 percent Američanov na verejnosti neustále nosilo rúška, bilancia obetí by mohla byť na začiatku novembra o 40-tisíc nižšia než tvrdí súčasná prognóza.

Zdroj: TASR/AP/Lynne Sladky

Model IHME pozorne sledujú americkí zdravotnícki činitelia, pričom na jar sa na neho odvolával aj Biely dom. V posledných týždňoch sa ukazuje, že skoršie predpovede akademikov boli skôr optimistické; na začiatku mája činil odhad spojený s dátumom 4. august 134-tisíc obetí.

Zdroj: TASR/AP/Matt Barnard/Tulsa World

Americká bilancia epidémie je zďaleka najvyššia na svete a už prekročila všetky možné odhady, ktoré na jar uvádzal prezident Donald Trump. V apríli napríklad vyhlásil, že počet úmrtí spôsobených koronavírusom v USA nebude vyšší než 100-tisíc. Epidemiológ a člen krízového štábu Bieleho domu Anthony Fauci už ale na konci marca varoval, že bilancia by mohla stúpnuť až na 200-tisíc mŕtvych. Rovnako v poslednom čase opakovane upozorňuje na to, že postup amerických úradov vzhľadom na nedávny opätovný nárast denného počtu infikovaných zjavne nebol efektívny a je potrebné zaujať iný postoj. Minulý týždeň napríklad v rozhovore so serverom FiveThirtyEight uviedol, že "ako štát, keď nás porovnáte s inými krajinami, tak si nemyslím, že si počíname dobre".