Smrť komunistu Jakeša: Vyzbrojoval milície, nechal strieľať do utečencov! Preslávili ho aj tieto perly ducha

PRAHA - Zomrel predrevolučný generálny tajomník Ústredného výboru KSČ Miloš Jakeš. Mal 97 rokov. Uviedla to televízia CNN Prima News, podľa ktorej sa dnes konal Jakešov pohreb v pražskom motolskom krematóriu. Českému rozhlasu Rádiožurnál správu o Jakešovom úmrtí potvrdil Jozef Skála z KSČM. Jakeš sa do povedomia zapísal zmäteným a miestami až bezstarostne úprimným prejavom z Červeného Hrádku v Plzensku z júla 1989, ktorého nahrávka bavila ľudí vo vtedajšom Československu.

Do najvplyvnejšej politickej funkcie vtedajšej federácie bol Jakeš ako nástupca normalizačného šéfa komunistov Gustáva Husáka prekvapivo zvolený v decembri 1987. Z funkcie odišiel v čase nežnej revolúcie v roku 1989, pri demonštráciách vtedy dav často skandoval heslo "Jakeša do koša". Ešte pred koncom roka 1989 bol Jakeš z komunistickej strany vylúčený.

Do KSČ vstúpil v roku 1945

Jakeš sa narodil 12. augusta 1922 v obci České Chalupy v Českokrumlovsku. Študoval a potom pracoval v národnom podniku Svit Zlín. Do komunistickej strany vstúpil v roku 1945. Študoval na Vysokej škole straníckej v Moskve a postupne sa dostal do Ústredného výboru KSČ.

Poskok Moskvy a normalizátor

V období Pražskej jari v roku 1968 sa priklonil na stranu konzervatívnych síl v komunistickej strane, čo mu po okupácii vojskami Varšavskej zmluvy zaistilo pokračovanie kariéry. Po intervencii vojsk Varšavskej zmluvy 20. 8. 1968 odcestoval ako verný "poskok" Ruska vyjednávať do Moskvy. Tam podpísal protokol, ktorý upevnil zväzok so vtedajším Sovjetským zväzom (ZSSR). Hovorilo sa v ňom o obnovení socialistických prístupov v hospodárstve a upevnení spolupráce so ZSSR.

Nenávisť demokraticky zmýšľajúcich ľudí voči nemu vyvolával aj fakt, že v 70. rokoch bol jedným z predstaviteľov tzv. normalizácie. Počas nej dochádzalo v Československu k veľkým čistkám v spoločnosti aj v samotnej KSČ.

Pamätný prejav z Červeného Hrádku

Jakešovo pôsobenie v najvyššej straníckej funkcii je spojené s agóniou a následným pádom komunistického zriadenia v Československu. Prejav v Červenom Hrádku z neho urobil nechcenú komediálnu hviezdu. Okrem iného v ňom apeloval na to, aby komunisti získali podporu obyvateľov a nezostali sami "ako kôl v plote". Prejav bol pre mnohých Čechov i Slovákov signálom, že vládnuci režim nie je tak silný, ako sa tváril pri rozháňaní opozičných demonštrácií. "To nie je jednoduchý proces, tá prestavba. To je proces, by som povedal, v ktorom sa nie každý dosť vyzná," povedal napríklad poslucháčom k vtedajšej politickej situácii.

Zmeny v roku 1989 považoval za kontrarevolúciu

Novembrové udalosti roku 1989 považoval Jakeš za kontrarevolučný prevrat vedúci k porážke socializmu. Študentské zhromaždenia podľa neho zneužili na svoje účely príslušníci Štátnej bezpečnosti na čele s Alojzom Lorencom v spolupráci s niektorými členmi vtedajšieho Ústredného výboru KSČ, ktorí si priali zmeniť stranícke vedenie. "Chceli zmeniť svojím činom vedenie strany a zatiaľ otvárali cestu k likvidácii socializmu," uviedol Jakeš vo vyhlásení, ktoré predvlani v novembri odovzdal ČTK.

Mal na krku viaceré obvinenia

Po odchode z politiky čelil Jakeš obvineniu z vlastizrady kvôli tomu, že sa 22. augusta 1968 zúčastnil na sovietskom veľvyslanectve v Prahe rokovania o vytvorení tzv. robotnícko-roľníckej vlády, ktorá mala nahradiť vtedajšiu zákonnú vládu, a súhlasil, že sa stane jej členom. Kvôli podozreniu z vlastizrady bolo pôvodne obvinených ďalších desať komunistických činiteľov a predstaviteľov prednovembrových bezpečnostných zložiek. Stíhanie ale bolo postupne zastavené, Jakeša v júli 2003 obžaloby oslobodil Vrchný súd.

Jakešovo meno figurovalo aj v kauze týkajúcej sa vyzbrojovania niekdajších Ľudových milícií, ale aj tá bola zastavená. Vlani v novembri potom ešte policajný Úrad dokumentácie a vyšetrovania zločinov komunizmu začal stíhanie Jakeša a ďalších predstaviteľov režimu vrátane expremiéra Štrougala kvôli používania strelných zbraní na československých hraniciach. Kriminalisti tvrdia, že kvôli nečinnosti funkcionárov bolo od marca 1976 do konca roku 1989 zastrelených či roztrhaných psami deväť ľudí, ktorí sa snažili prekročiť hranice.

Zdroj: Profimedia

Vtipné Jakešove hlášky z prejavu v Červenom Hrádku

O bojleroch

"Prišiel som k jednej pani, bola to banková úradníčka, skončila v banke, jej muž bol traktorista v družstve, robil v družstve. Mali tam bojlery, ja neviem, mali ich asi desaťtisíc tých brojlerov a mali sedem ošípaných, no."(Jakeš miesto označenie zvieraťa - brojler - použil výraz pre ohrievač vody.)

O dobrom dievčati Zagorovej

"Umelci, ktorí to podpísali (protirežimnú petíciu "Několik vět"), žiadny z nás neberie taký plat, proste ako berú oni. (...) Tak povedzme pani Zagorová, je to milé dievča, všetko, no ale ona už tri roky po sebe berie 600 tisíc každý rok. A ďalšie, nie 600, milión, dva milióny berú, Jandovci a iní."

O pekároch a vláde

"Viac-menej sme za všetko akoby zodpovední. Nie je chleba, čo robí vláda, akoto že nie je chleba, čo robí strana, ako to riadi, že nedovážajú chleba. Pýta sa niekto v kapitalizme na takúto otázku? Vôbec nie, vôbec ho nenapadne spájať svoju vládu, že pekár nevedel ... neupiekol chleba. Kritizujte pekára."

O Václavovi Havlovi

"A ak máme teda my, centrálne ako ÚV rozmotávať, to musíte vy pomôcť, aby ten Havel pocítil, že ho ľudia zdola kritizujú."