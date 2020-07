Slovinská polícia objavila dodávku plnú migrantov: Rakúskeho vodiča zatkli

Medzi migrantmi sa nachádzalo 17 občanov Bangladéša a traja Pakistanci. Dodávku zastavili pri dedine Maharovec, len niekoľko kilometrov od hraníc s Chorvátskom. Tridsaťšesťročnému vodičovi hrozí až desať rokov väzenia.

Okrem týchto 20 migrantov v dodávke zadržala polícia mesta Novo Mesto cez víkend aj ďalších 57 migrantov. Tieto prípady sa stále spracovávajú. Migranti vstupujú na územie Slovinska z Chorvátska v úsilí dostať sa do Talianska alebo Rakúska, ktoré so Slovinskom susedia. Odtiaľ sa chcú dostať do ďalších krajín Európskej únie.