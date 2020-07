OSN varuje pred možným nešťastím: Takmer sto migrantom hrozí utopenie v Stredozemnom mori

ŽENEVA - Približne 100 migrantov utekajúcich z vojnovej Líbye do dostalo v Stredozemnom mori do ťažkostí a môžu sa utopiť, varovala v pondelok OSN. Zároveň vyzvala na urýchlenú záchranu týchto ľudí. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.

Príchod leta a priaznivejšie podmienky na mori obvykle vedú k zvýšenému počtu pokusov o preplavenie Stredozemného mora, ale aj zhoršujúca sa situácia v Líbyi núti migrantov skúšať šťastie na mori a dostať sa takto do Európy.

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v pondelok v tweete upozornila, že "v centrálnej oblasti Stredozemného mora sa stále na člne plaví okolo 95 migrantov, ktorí sa pokúsili ujsť z Líbye, a hrozí im utopenie". Táto agentúra OSN neposkytla ďalšie podrobnosti, ale zdôraznila, že "štáty a kapitáni lodí majú morálnu a zákonnú povinnosť zasiahnuť v núdzových situáciách na mori". Vlani sa pokúsilo preplaviť Stredozemné more vyše 100.000 migrantov, pričom vyše 1200 ich zahynulo, dodala IOM.

V príšerných podmienkach v Líbyi uviazli desaťtisíce utečencov a uchádzačov o azyl, ako aj migranti zo subsaharskej Afriky a Ázie dúfajúci v úspešnú plavbu do Európy. Zvrhnutie a zabitie dlhoročného líbyjského diktátora Muammara Kaddáfího počas povstania, podporovaného NATO, v roku 2011 vyústilo do dlhých rokov zmätkov, ktoré využili prevádzači ľudí a Líbyu zmenili na kľúčovú trasu pre ilegálne pašovanie migrantov do Európy.

Situácia utečencov a migrantov sa zhoršila až do kritického stavu po tom, čo východolíbyjský vojenský veliteľ Chalífa Haftar spustil v roku 2019 útočnú operáciu proti hlavnému mestu Tripolis, a utrpenie znásobila aj pandémia nového druhu koronavírusu. Odchody migrantov z líbyjského pobrežia sa tento rok od januára do konca apríla zvýšili o takmer 300 percent oproti tomu istému obdobiu v roku 2019, dodala OSN.