Poľsko má staronového prezidenta: FOTO S malým náskokom vyhral Andrzej Duda

VARŠAVA - Súčasný poľský prezident Andrzej Duda v nedeľných voľbách svoj post obhájil. Ukazujú to výsledky z 99,97 percent volebných miestností, o ktorých dnes informovala štátna volebná komisia.

Duda získal 51,21 percent hlasov. Dudovho protikandidáta, varšavského primátora Rafala Trzaskowského z opozičnej proeurópskej Občianskej platformy (PO), podporilo 48,79 percenta ľudí.

Dudovo zrejmé víťazstvo znamená potvrdenie mocenských pozícií vládnucej národno-konzervatívnej strany Právo a spravodlivosť (PiS), ktorá v Poľsku v posledných rokoch obsadila väčšinu kľúčových pozícií verejného života.

"Pred nami sú tri roky bez volieb. To je dobrý čas na to, aby sme zaviedli reformy, ktoré sú ešte plánované, aby sme dokončili programy, s ktorými sme už začali," povedala v poľskom rozhlase europoslankyňa za PiS a bývalá premiérka Beata Szydlová. Strana ovláda kľúčové pozície v štátnych firmách, kontroluje verejnoprávne médiá. Jej vláda si získala popularitu vďaka štedrým sociálnym programom, presadila ale aj sporné reformy napríklad v justícii. Kvôli nim sa podľa domácich i zahraničných kritikov, vrátane Európskej komisie, súdnictvo dostalo pod vplyv politikov.

Duda, ktorý vystupuje ako horlivý obranca konzervatívnych hodnôt, ako je rodina v jej tradičnom poňatí, v predvolebnej kampani útočil na stúpencov hnutia za posilnenie práv sexuálnych menšín. V minulosti bol členom PiS, krátko po svojom prvom zvolení za prezidenta v roku 2015 sa ale členstvo v strane vzdal.

Zástupcovia opozičnej Občianskej platformy uviedli, že zhromažďujú informácie o problémoch, ktoré hlasovanie sprevádzali. "To boli viac ako organizačné zmätky, vyzeralo to, ako by sa niekto úmyselne snažil znížiť počet hlasov odovzdaných v zahraničí," tvrdí Tomas Siemoniak z PO. Voliči sa sťažovali, že nedostali včas hlasovacie lístky. Pred poľským konzulátom v chorvátskom Splite museli záujemcovia o voľby podľa poľských médií čakať v rade až šesť hodín.

Podľa analytikov vzhľadom k tesnému výsledku sa obe strany môžu obrátiť na najvyšší súd, píše agentúra Reuters. "Pri tak neveľkom rozdiele je dôležitých každých tisíc hlasov," povedal Siemoniak.

Hlasovať prišlo vyše 68 percent voličov. Terajšie prezidentské voľby, ktorých prvé kolo sa konalo pred dvoma týždňami, sú prvými, kedy všetci mohli hlasovať korešpondenčne. Táto zmena súvisí so súčasnou pandémiou choroby covid-19.