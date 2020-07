FOTO Žeriav sa zrútil na domy v Londýne: Nešťastie si vyžiadalo jednu obeť

Londýnsky protipožiarny zbor na Twitteri už skôr oznámil, že "pracuje na vyslobodzovaní ľudí uviaznutých vo vnútri". Dodal tiež: "Prosíme vás, vyhýbajte sa tejto oblasti." Žeriav spadol na dva radové domy na ulici Compton Close vo štvrti Bow a aj na rozostavaný blok bytov. Zranenia utrpelo niekoľko ďalších ľudí.

"Naše miestne pátracie a záchranné posádky uskutočňujú komplexnú záchrannú operáciu, využívajú aj špeciálne zariadenie určené na prehľadávanie nehnuteľností. Je to operácia za účasti mnohých útvarov a zrejme to bude zdĺhavý incident," dodal zástupca komisára Graham Ellis. Londýnska záchranná služba ošetrila štyroch ľudí - dvoch na mieste a dvoch previezla do nemocnice so zraneniami hlavy.

Obyvateľ Motiur Rahman pre Sky News povedal: "Celá strecha môjho domu je preč. Je celá zničená. Prežil som veľký šok. Okolo 15.30 h som otvoril okno do záhrady a akurát som videl, ako táto veľká červená vec padá dolu, a rozutekal som sa preč. Myslel som si, že je koniec sveta."

Fotografie zachytávajú hasičov s rebríkmi opretými o dom s preborenou strechou a zábery zo vzduchu zasa ukazujú spadnutý žeriav vtlačený do budovy, píše Sky News. Muž pracujúci na neďalekom stavenisku povedal, že videl, ako žeriav vztyčovali v utorok.