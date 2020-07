AKTUÁLNE Francúzsky premiér Édouard Philippe podal demisiu: Končí tak celá vláda

Hodlá sa vydať "na novú cestu" s "novým tímom", povedal denníku Le Parisien. Philippe podľa AFP podal demisiu vlády do Macronových rúk ráno na schôdzke v Elyzejskom paláci. Prezident ju prijal. Štyridsaťdeväťročný Philippe podľa vyhlásenia povedie vládu ako úradujúci premiér do doby, než za neho bude náhrada. Vo francúzskych médiách sa v posledných dňoch špekulovalo o tom, že by na čele novej vlády mohol zasadnúť hlavný vyjednávač Európskej únie pre brexit Michel Barnier či ministerka obrany Florence Parlyová.

Philippov kabinet končí krátko po nedeľnom druhom kole komunálnych volieb, ktoré pre Macronovu stranu skončilo debaklom. Veľké mestá ako Lyon, Marseille, Bordeaux či Štrasburg ovládla opozičná strana Európa Ekológie-Zelení (EELV), v Paríži kreslo obhájila socialistická starostka Anne Hidalgová, v Perpignane vyhral kandidát krajne pravicovej strany Národné združenie (RN) Marine Le Penovej. Jediné veľké víťazstvo zaznamenal prezidentov tábor v prístavnom meste Le Havre, kde vyhral práve Édouard Philippe. Či teraz prijme funkciu starostu, zatiaľ nie je jasné.