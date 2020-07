KORONAVÍRUS Turecko označilo cestovné obmedzenia EÚ za politicky motivované

Turecko chýba na zozname 14 krajín, ktorých občania môžu od 1. júla bez obmedzení vstupovať na územie 31 európskych krajín. Čavušoglu podľa DPA tvrdil, že situácia v mnohých krajinách zo zoznamu je horšia ako v Turecku. "Vidíme, že prijali politicky motivované rozhodnutie," povedal Čavušoglu v Berlíne po rozhovoroch s nemeckým ministrom zahraničných vecí Heikom Maasom.

Turecký minister takisto vyzval Nemecko, aby prehodnotilo svoje vlastné varovanie pred cestovaním do Turecka. Maas prisľúbil, že nemecké úrady budú epidemiologickú situáciu v Turecku sledovať a vyhodnocovať. Do krajín EÚ majú od stredy povolený vstup občania 14 krajín, v ktorých je miera šírenia nákazy porovnateľná so situáciou v Únii.

Ide o občanov Alžírska, Austrálie, Čiernej Hory, Gruzínska, Japonska, Južnej Kórey, Kanady, Maroka, Nového Zélandu, Rwandy, Srbska, Thajska, Tuniska a Uruguaja. Povolenie dostali tiež občania tzv. európskych mikroštátov: Andorra, Monako, Vatikán a San Maríno.