Rusi podľa americkej spravodajskej služby ponúkli Talibanu odmeny za úspešné útoky

Napísal to denník The New York Times (NYT) s odvolaním sa na činiteľov, ktorí o tom boli informovaní. Ruské veľvyslanectvo v USA na Twitteri správu dôrazne dementovalo. "Nepodložené a anonymné obvinenia, že Moskva stojí za smrťou amerických vojakov v Afganistane, už vyústili v priame ohrozenie životov zamestnancov ruských veľvyslanectiev vo Washingtone a Londýne," napísala dnes okrem iného ambasáda bez ďalších podrobností. Vyzvala tiež NYT, aby "prestal s vymýšľaním nepravdivých informácií".

Stop producing #fakenews that provoke life threats, @nytimes.



We demand the relevant #US authorities take effective measures to ensure the fulfillment of their international obligations under the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961. @StateDept @FBI @DHSgov ⬇️ https://t.co/Ows7srg3IH