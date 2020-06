Starosta New Yorku zrušil zákaz vychádzania: Mesto začne aj s uvoľňovaním karanténnych opatrení

NEW YORK - Starosta New Yorku Bill de Blasio zrušil v nedeľu nočný zákaz vychádzania, ktorý úrady v americkom veľkomeste zaviedli s cieľom zabrániť ďalším násilným protestom vyvolaným smrťou Afroameričana Georgea Floyda. Informovala o tom agentúra DPA.

"Mesto New York: s okamžitou účinnosťou sa ruší zákaz vychádzania," napísal de Blasio na Twitteri. Zároveň dodal, že v pondelok mesto začne s postupným uvoľňovaním karanténnych opatrení, zavedených úradmi pred vyše dvoma mesiacmi v dôsledku koronavírusovej pandémie.

Mestá Los Angeles a Washington, kde demonštrácie minulý týždeň prerástli do násilností, už zákaz vychádzania zrušili. V New Yorku zákaz vychádzania platil od 20.00 h do 05.00 h rána, uvádza agentúra AP. Opatrenie malo byť v platnosti prinajmenšom až do nedele.

New York, rovnako ako všetkých 50 štátov americkej Únie, zažíva v týchto dňoch vlny demonštrácií a pouličných nepokojov, ktoré vyvolala násilná smrť Afroameričana Georgea Floyda v meste Minneapolis v štáte Minnesota. Po tom, čo na predchádzajúcich protestoch dochádzalo často k násiliu, sa sobotné protesty v USA niesli v pokojnejšej atmosfére.