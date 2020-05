Ilustračné foto

ZÜRICH - V 24 európskych krajinách zomrelo od začiatku marca približne o 159.000 ľudí viac, než je bežné pre toto obdobie v minulých rokoch. Vo štvrtok to vyhlásil šéf sekcie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre Európu Hans Kluge, ktorého citoval denník The Guardian.