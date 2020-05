KORONAVÍRUS Deti mladšie než dva roky by ochranné rúška nosiť nemali, tvrdia japonskí lekári

Ilustračné foto

Zdroj: TASR/Kyodo News via AP

TOKIO - Deti mladšie než dva roky by nemali nosiť ochranné rúška, používané v súčasnosti na zamedzenie šírenia nového druhu koronavírusu, pretože im to sťažuje dýchanie a zvyšuje riziko zadusenia. Uviedla to japonská pediatrická spoločnosť, ktorá chce týmto spôsobom varovať rodičov, píše agentúra Reuters.