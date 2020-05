KORONAVÍRUS Štvrtá fáza uvoľňovania je tu: Pozrite sa, čo všetko sa mení od dnešného rána

BRATISLAVA - Na Slovensku sa v rámci uvoľňovania opatrení prijatých pre pandémiu nového koronavírusu otvárajú ďalšie prevádzky. Povoľujú sa tiež hromadné podujatia do 100 ľudí. Zároveň sa zmierňujú pravidlá nosenia rúšok v exteriéri. Vyplýva to z opatrení, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

V exteriéri nemusí nosiť rúško osoba alebo skupina osôb z jednej domácnosti, ktorí sa nachádzajú minimálne päť metrov od iných ľudí. Rúško nie je povinné ani pri športe vo vnútorných či na vonkajších športoviskách. Zložiť si ho môžu aj fotografované osoby na čas nevyhnutný na fotografovanie.

Po otvorení škôl ho nebudú musieť v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu nosiť ani pedagogickí a odborní zamestnanci. V exteriéri a interiéri školy nemusia počas vyučovania nosiť rúško ani žiaci základných škôl či deti v materských školách a jasliach.

V obchodoch bude môcť nakupovať vyšší počet zákazníkov. V jednom okamihu môže byť v predajni jeden zákazník na 15 štvorcových metrov z predajnej plochy. "Táto podmienka sa nevzťahuje na deti," uvádza ÚVZ SR.

Zdroj: Getty Images

Obchodné centrá opäť otvorené

Otvárajú sa aj obchodné centrá. V ich foyeroch musia prevádzkovatelia zrušiť všetky miesta na sedenie. Prenosné treba odstrániť a pevné ohradiť páskou. V priestoroch určených na konzumáciu jedál a nápojov treba dodržiavať rovnaké podmienky ako v prevádzkach verejného stravovania.

Vnútorné detské ihriská a priestory pre voľnočasové aktivity detí treba uzavrieť. Hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, prístroje vytvárajúce aerosól znefunkčnené.

Zdroj: Getty Images

Prevádzky verejného stravovania môžu mať mimo donáškovej služby otvorené od 6.00 do 22.00 h. Medzi stolmi musí byť rozstup minimálne dva metre. Za jedným stolom môžu sedieť iba dve osoby alebo skupina rodičov s deťmi. Viac takýchto skupín môže byť za jedným stolom, pokiaľ je možné medzi nimi dodržať odstup najmenej dva metre.

Limit je 100

Pri taxislužbách sa povinnosť oddelenia priestorov vodiča od priestoru pre pasažiera mení na odporúčanie. Zamestnanci starajúci sa o telo zákazníka môžu namiesto ochranného štítu používať ochranné okuliare. Povolením prítomnosti skúšobného komisára vo vozidle sa umožňujú tiež skúšky v autoškole.

Zdroj: Getty Images

Organizovať sa môžu podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte do 100 osôb. Zakázané sú však hromadné športové podujatia súťažnej povahy. Plavárne a vnútorné športoviská budú otvorené iba pre športové kluby.

Veľké siete kín ešte termíny znovuotvorenia nemajú

Hoci opatrenia súvisiace so štvrtou fázou uvoľňovania protiepidemiologických opatrení vrátane možnosti filmových predstavení s limitovaným počtom návštevníkov platia od stredy, na opätovnú návštevu kina si filmoví fanúšikovia budú musieť ešte počkať. Prevádzkovatelia kín, najmä veľkých sietí, sú v presných termínoch znovuotvorenia zdržanliví.

"Presný termín otvorenia našich kín oznámime v najbližších dňoch," uvádzajú na sociálnej sieti zástupcovia siete Cinemax. "Čakáme na ďalšie detaily od Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR týkajúce sa našich povinností a hygienicko-bezpečnostných opatrení, ktoré musíme splniť pred samotným otvorením kín," dodali.

Zdroj: thinkstock.com

Vedenie druhej veľkej siete Cinema City sa rozhodlo znovuotvorenie svojich kín zatiaľ odložiť. "V dôsledku súčasných obmedzení nedokážeme divákom dodať taký filmový zážitok, na aký sú u nás zvyknutí," informovali zástupcovia siete na webe. "Len čo však naši experti vyhodnotia, že nadišiel vhodný čas, budú o znovuotvorení našich multiplexov informovaní," dodali.

Menšie kiná sú v rámci odhadu termínu znovuotvorenia konkrétnejšie. V Kine Záhoran v Malackách chcú zabezpečiť podmienky stanovené hygienikmi čo najskôr a radi by premietali už od piatka (22. 5.) "Boli by to filmy, ktoré sme mali naplánované na marec a nestihli sme ich odpremietať," uviedli o programe prvých premietacích dní, ktorý konzultujú aj s filmovými distribútormi.

Ešte musia počkať

Bratislavské kino Lumiére, ktoré spravuje Slovenský filmový ústav (SFÚ), je pripravené otvoriť svoje sály čo najskôr. Simona Nôtová zo SFÚ však upozorňuje na nevyhnutné procesné úkony, ktoré sa musia predtým udiať. "Okrem zabezpečenia inštrukcií hygienikov ide aj o zrušenie zákazu hromadných kultúrnych podujatí zo strany ministerstva kultúry pre organizácie rezortu, medzi ktoré patrí aj SFÚ," ozrejmila Nôtová. "O presnom termíne znovuotvorenia budeme informovať, len čo to bude možné," dodala.

V bratislavskej mestskej časti Lamač, kde tamojšie kino premieta počas víkendov, by mali začať od 7. júna. "Kapacitu 100 miest v Lamači nie je problém dodržať, divákov chodí i tak menej, zabezpečená bude i dezinfekcia a usmernenia pre návštevníkov," uviedol Eugen Garay, zodpovedný za prevádzku Kina Lamač.