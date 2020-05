KORONAVÍRUS Vo Švédsku nepribudli prvý raz od 13. marca žiadne úmrtia

ŠTOCKHOLM - Švédsko za posledných 24 hodín neevidovalo žiadne úmrtie na ochorenie COVID-19, ktoré vyvoláva nový koronavírus. Stalo sa to po prvý raz od 13. marca, uviedli v nedeľu tamojší zdravotnícki predstavitelia, píše agentúra Reuters.

Reuters avšak poznamenala, že počas víkendov bežne dochádza k neskoršiemu nahlasovaniu údajov. Švédsky otvorený a voľnejší prístup ku pandémii COVID-19, založený najmä na dobrovoľnom spoločenskom odstupe a dodržiavaní základnej hygieny, sa stretol s ostrou kritikou. Mnohí postoj Švédska považujú za nebezpečný experiment a hazardovanie s ľudskými životmi. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) však naznačila, že by mohlo ísť o model do budúcnosti.

Minulý týždeň hlásilo Švédsko najvyšší počet smrteľných obetí COVID-19 na obyvateľa za sedem dní v Európe. V krajine zaznamenali celkovo 4395 úmrtí na koronavírus a približne 37.500 nakazených. Počet mŕtvych vo Švédsku prekročil počty obetí v susedných škandinávskych krajinách, ktoré majú zavedené tvrdšie obmedzenia zamerané na zastavenie šírenia koronavírusu.

Švédsko naopak ponechalo otvorené školy pre deti vo veku do 16 rokov, ako aj kaviarne, bary, reštaurácie a obchody, ale zároveň vyzvalo ľudí, aby zachovávali odstup a dodržiavali hygienické pokyny.