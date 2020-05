Varovanie experta WHO! KORONAVÍRUS tu možno bude navždy ako HIV: Ide o globálny problém

ŽENEVA - Koronavírus tu možno bude navždy. Podľa spravodajského serveru BBC to na brífingu povedal krízový expert Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Mike Ryan. Odborník zároveň zdôraznil, že sa musí vynaložiť obrovské úsilie, aby sa vírus dostal pod kontrolu, a varoval pred snahami odhadnúť, kedy vymizne.

Celosvetovo sa nákaza novým koronavírusom zatiaľ potvrdila u viac ako 4,3 milióna ľudí a viac ako 300-tisíc ľudí s ochorením COVID-19 zomrelo. „Tento vírus sa možno stane ďalším endemickým vírusom v našich komunitách,“ uviedol Ryan.

Vakcína proti KORONAVÍRUSU už čoskoro! Trump má Star Trek tím: Je to najväčšia operácia od 2. svetovej

Koronavírus tu môže byť navždy ako HIV

Koronavírus tu možno bude navždy, ako napríklad HIV. V tejto chvíli tak podľa experta nemôže nikto odhadnúť, kedy ochorenie COVID-19 vymizne. Teraz sa proti koronavírusom vyvíja asi stovka vakcín, Ryan však v tejto súvislosti poznamenal, že hoci existuje vakcína proti osýpkam, ochorenie sa doteraz vykoreniť nepodarilo.

Zdroj: SITA/AP/Salvatore Di Nolfi/Keystone

Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus uviedol, že je stále možné dostať pandémiu spôsobenú koronavírusom pod kontrolu. Zdôraznil pritom, že ide o globálny problém a všetci by sa tak do tohto ťaženia mali zapojiť. Epidemiologička WHO Maria van Kerkhoveová na brífingu povedala, že by ľudia mali začať premýšľať tak, že nejaký čas potrvá, kým sa svet z pandémie dostane.

Tvrdé oznámenie v čase otvárania ekonomík

Tvrdé oznámenia vrchných predstaviteľov WHO prišli vo chvíli, keď mnoho štátov začína postupne uvoľňovať protikoronavírusové opatrenia v snahe oživiť svoje ekonomiky. Ghebreyesus v tejto súvislosti uviedol, že neexistuje zaručený spôsob, ako pokračovať v uvoľňovaní bez hrozby druhej vlny nákazy a vyzval štáty k maximálnej opatrnosti. Ryan zdôraznil, že panuje predstava, že protikoronavírusové opatrenia perfektne fungujú a rovnako dobre by to malo ísť aj s uvoľňovaním. Takéto myslenie však pritom označil za nebezpečné.

Zdroj: SITA/AP/Frank Franklin II

Uvoľňovanie musí byť pomalé a plynulé

Najdôležitejšie je teraz pomalé a plynulé uvoľňovanie obmedzenia pohybu, povedal Ghebreyesus. Poukázal pritom na nárast nových prípadov v Južnej Kórei a Nemecku a súvisiace celosvetové obavy z druhej vlny epidémie spôsobenej koronavírusy. „Uvoľňovanie obmedzenia vychádzania je zložité aj ťažké,“ upozornil na pravidelnom virtuálnom brífingu zo Ženevy. Poznamenal tiež, že pred vírusom je naďalej potrebné mať sa čo najviac na pozore. Konštatoval však tiež, že Nemecko, Južná Kórea a Čína majú systémy, ktoré sú schopné reagovať na nárasty prípadov nákazy COVIDOM-19.

Zdroj: SITA/AP/Charlie Neibergall

„Teraz sme svedkami určitej nádeje, pretože mnoho krajín upúšťa od týchto zákazov pohybu,“ poznamenal Ryan a vyzval na nasmerovanie pozornosti na takzvané klastre, zhluky výskytu vírusu. Ryan tiež vyjadril nádej, že Nemecku a Južnej Kórei sa podarí počet týchto zhlukov znížiť. Napríklad v Kórei sa zhluky nákazy objavili v soulských nočných kluboch.

Kolektívna imunita nie je dobrý nápad

Ryan zopakoval, že svet bude žiť s koronavírusom ešte dlho, pretože veľká časť populácie je naďalej náchylná kvôli nízkemu výskytu protilátok. Ryan takisto odmietol prístup spočívajúci v snahe o dosiahnutie kolektívnej, "stádovitej" imunity s tým, že sa nechajú zomrieť nejakých starších ľudí. Ryan to označil za „naozaj veľmi nebezpečnú kalkuláciu“.

Zdroj: SITA/AP/Charlie Neibergall

Tedros tiež zdôraznil, že súčasťou podnikateľských plánov by sa mali opatrenia na prevenciu šírenia koronavírusu na pracoviskách. Ryan označil za alarmujúci vysoký počet infikovaných zdravotníkov. WHO dnes s Organizáciou Spojených národov pre boj s AIDS (UNAIDS) vydala tiež správu varujúcu pred nárastom obetí AIDS kvôli koronavírusovej kríze. Svetové organizácie očakávajú, že v Afrike do roku 2021 zomrie asi 500-tisíc ľudí na AIDS alebo súvisiace choroby. Počet obetí by sa tak zdvojnásobil.

Organizácie vo výzve uviedli, že je potrebné urobiť všetko pre to, aby nenastalo polročné prerušenie starostlivosti o ľudí s vírusom HIV. V súčasnosti je mnoho zariadení pre starostlivosť o týchto pacientov kvôli koronavírusu zatvorených alebo bol prerušený reťazec zásobovania liekmi proti AIDS. „Musíme to chápať ako budíček pre všetky krajiny, aby udržali v chode svoje dôležité zdravotnícke zariadenia,“ vyhlásil šéf WHO Tedros. Len v subsaharskej Afrike žije odhadom 26 miliónov ľudí s HIV a 16,4 milióna z nich sa podrobuje protivírusovej liečbe.