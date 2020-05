KORONAVÍRUS Pápež ocenil úlohu zdravotných sestier v boji s COVID-19

"Každý deň sme svedkami odvahy a obetavosti pracovníkov v zdravotníctve. A predovšetkým zdravotných sestier, ktoré profesionálne, so sebaobetovaním, zmyslom pre zodpovednosť a s láskou k blížnemu pomáhajú ľuďom postihnutým koronavírusom, a to až do takej miery, že ohrozujú vlastné zdravie," povedal František v osobitnom posolstve na Medzinárodný deň zdravotných sestier.

Pápež zdôraznil, že pandémia pomohla znovu svetu odhaliť zásadnú úlohu zdravotných sestier v zdravotnej starostlivosti, a dodal, že si zaslúžia plnohodnotné ocenenie a zlepšenie pracovných podmienok.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

Pandémia odhalila aj nedostatky v zdravotnej starostlivosti v niektorých krajinách, doplnil František. "Z tohto dôvodu žiadam lídrov štátov po celom svete, aby investovali do zdravotnej starostlivosti ako do prvoradého verejného dobra, a to posilňovaním svojich systémov a zamestnávaním väčšieho počtu zdravotných sestier, aby sa zabezpečila dostatočná starostlivosť každému, so zreteľom na dôstojnosť každého človeka," povedal pápež, ktorého citovala agentúra Reuters.