Nádej na letnú dovolenku žije! Chorvátsko otvorilo hranice, ale má to jeden háčik

Od 11. mája 2020 otvára obľúbená dovolenková destinácia Slovákov hranice, ale nie pre všetkých. Chorvátsko privíta biznismenov a majiteľov lodí za splnenia prísnych podmienok. Na nedeľnej tlačovej konferencii to potvrdili predstavitelia chorvátskeho vnútroštátneho úradu civilnej ochrany.

Z tlačovej konferencie chorvátskeho ministra vnútra Davora Božinovića vyplynulo, že Chorvátsko chce od 11. mája po pandémii koronavírusu otvoriť hranice pre cestujúcich z naliehavých osobných a ekonomických dôvodov. Zo zahraničných návštevníkov môžu na územie Chorvátska vstúpiť tí, ktorí cestujú za obchodným účelom a z dôvodov, ktoré nemožno odložiť, ako aj zahraniční vlastníci nehnuteľností v Chorvátsku a vlastníci jácht. To, či je držba jachty a zmluva o kotvení lode v maríne v Chorvátsku dostatočný dôvod, alebo či musí existovať iný platný dôvod na cestu do krajiny, zostalo otvorené aj po opakovaných otázkach novinárov prítomných na tlačovej konferencii. Konštatovalo sa však, že konečné rozhodnutie o povolení vstupu má v rukách hraničná polícia.

Tu je voľný preklad informačného letáka chorvátskej zdravotníckej služby o novom nariadení:

Vstup do Chorvátska pre zahraničných občanov

Ak má cudzinec v úmysle prekročiť chorvátsku hranicu, musí spĺňať jednu z týchto podmienok:

1/ Má pri sebe dokumenty, ktorými potvrdzuje svoje vlastníctvo pozemku (domu) v Chorvátsku alebo člna (môže ísť aj o nájomnú zmluvu) alebo ide na pohreb do Chorvátska (predloží príslušné dokumenty). Po splnení podmienok je zaručené, že tento cudzinec môže prekročiť hranice, bude zaregistrovaná jeho adresa a miesto bydliska, kde sa bude zdržiavať alebo kde sa nachádza dom/loď, ako aj telefónne číslo, ako dlho v krajine zostane alebo kedy plánuje spiatočnú cestu.

2/ Ak osoba môže poskytnúť dokumenty preukazujúce, že ju pozvala chorvátska obchodná firma alebo podnik, že existuje hospodársky záujem na vstupe osoby do Chorvátskej republiky alebo má pozvanie na obchodné stretnutie. u takéhoto cestujúceho musí byť tiež zaregistrovaná adresa, na ktorej sa bude zdržiavať, ako aj telefónne číslo a predpokladaná doba pobytu v Chorvátsku alebo plánovaná spiatočná cesta.

3/ Všetci ostatní zahraniční občania, ktorí majú dôvod na služobnú cestu, ale nemôžu si ju naplánovať na presný termín a nemajú príslušné dokumenty, musia oznámiť svoj plánovaný vstup (prekročenie chorvátskych hraníc) na tento e-mail: uzg.covid@mup.hr

Úrady odpovedia na vašu žiadosť čo najskôr. Vyčkajte na interpretáciu chorvátskou vládou Zostáva však otvorené, či sa uvedené body 1 až 3 všetky týkajú konkrétneho dôvodu, ako je napríklad služobná cesta, alebo sa uplatňujú samostatne. V tejto súvislosti oznamy v nemecky hovoriacich chorvátskych médiách obsahujú aj rôzne vyhlásenia, ktoré pravdepodobne ešte potrebujú zodpovedajúcu interpretáciu chorvátskej vlády. Dá sa však predpokladať, že by to nemalo byť všeobecné uvoľnenie hraníc, ale iba týkajúce sa služobných ciest, nech už sa pod nimi chápe čokoľvek, aby nedošlo k porušeniu nariadení Európskej únie, a tým aj narušeniu ďalších rokovaní medzi Nemeckom, Rakúskom, Slovinskom a Chorvátskom.

Jedno je však isté: výslovná zmienka o majiteľoch lodí takmer v jednej vete s vlastníkmi nehnuteľností by mala naznačovať, že predstavitelia chorvátskej vlády chápu obavy a potreby týchto skupín ľudí. Portál SeaHelp preto odporúča vyčkať na ďalšie objasnenia uvoľnenia hraníc pred plánovanou cestou do Chorvátska, ak cudzinci nemajú reálne dôvody v zmysle uložených cestovných obmedzení. Ako dôkaz o vlastníctve lode by mala stačiť nemecká medzinárodná licencia pre lode (IBS) alebo rakúsky námorný list a dodatočná zmluva o kotvení lode v chorvátskej marine (prístave).

Od pondelka (pri dodržiavaní hygienických predpisov) platia v Chorvátsku tieto uvoľnenia:

Povolené skupiny do 40 osôb

Otvorené nákupné centrá

Otvorené národné parky

Môžu sa konať výstavy

Otvárajú sa kaviarne a reštaurácie

Okrem toho je možné od 13. mája opäť využívať fitnescentrá a od 18. mája plavecké bazény

Na ostrov Brač sa vzťahujú osobitné predpisy: Z dôvodu rastu prípadov infekcie koronavírusom sa na ostrove opäť vyhlasuje karanténa.

Ďalšie informácie: Preštudujte si:

- cestovné odporúčania chorvátskeho zdravotníckeho orgánu: koronavirus.hr

- cestovné obmedzenia: hzjz.hr