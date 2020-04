Heroínová Tereza si zvykla na luxusný servis, tomu je však kvôli KORONAVÍRUSU koniec! Dočká sa prepustenia?

Čítajte aj: Neistý osud heroínovej Terezy: Obmedzenia kvôli KORONAVÍRUSU! Rozhodnutie tak skoro nebude

Tereza stále čaká na začiatok odvolacieho súdu, a ako sa zdá, v blízkej budúcnosti by sa mohla dočkať. Uviedol Blesk.cz.

Denník má informácie od pakistanského novinára Alího Aršáda. Ten tvrdí, že odvolací súd od 23. marca v súdnych sieňach rieši len tie najdôležitejšie prípady. Teraz ale vyšlo nariadenie, podľa ktorého by sa mohli dostať na rad aj ostatné kauzy.

„Právnici môžu súdu z domova zaslať svoje podklady a obhajobu, súd potom vynesie rozsudok,“ uviedol Aršád. Rozhodnutie vynášať rozsudky na diaľku na základe podkladov by malo zrýchliť pakistanskú justíciu.

Pandémie sa týka aj ďalšie vládne nariadenie. V Pakistane, podobne ako inde vo svete, platí zákaz návštev. Väzni ale smú pravidelne telefonovať domov. „Tereza môže hovoriť s otcom a ďalšími príbuznými. Väzni môžu volať domov až trikrát týždenne,“ opísal tamojší novinár.

Kvôli pandémii je väzenie, v ktorom si Češka odpykáva trest, prakticky uzavreté – nikto sa nedostane von, nikto ani dovnútra.

Obmedzenie ovplyvnilo aj dodávky jedla. Väzni majú po novom k dispozícii iba väzenskú stravu. Tereza si však zvykla na luxusný servis - raňajky dovezené zvonku. „Väzenské raňajky jej nechutili,“ prezradil Aršád. Češka má tak dve možnosti. Buď bude jesť väzenskú stravu, alebo prvé jedlo dňa jednoducho vynechá. Zo slov Aršáda vyplýva, že si vybrala druhú možnosť. „Tereza sa neobťažovala dostaviť sa k raňajkám,“ povedal.

Tereze H., ktorá je vo väzbe od 10. januára 2018, keď ju colníci zadržali na letisku v pakistanskom Láhaure, vymeral pakistanský súd trest odňatia slobody vo výške osem rokov a osem mesiacov. Rozsudok ale nie je právoplatný, Tereza proti nemu podala odvolanie. V dvojitom dne kufra údajne ukrývala deväť kíl heroínu. Tereza prešla cez dve kontroly a chystala sa nasadnúť do lietadla do Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch, odkiaľ mala pokračovať do Írska.