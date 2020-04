Neistý osud heroínovej Terezy: Obmedzenia kvôli KORONAVÍRUSU! Rozhodnutie tak skoro nebude

Čítajte aj: Pakistan chce kvôli pandémii prepúšťať väzňov: Tereze svitla nová nádej, toto ju však položilo!

Terezu odsúdili za pašeráctvo heroínu, vďaka čomu jej prischla prezývka heroínová Tereza. Momentálne čaká na rozhodnutie odvolacieho súdu.

„Väznica, v ktorej sa česká občianka zdržiava, je uzavretá pre návštevy rovnako ako všetky ostatné zariadenia v krajine. Režim je obmedzený podobne ako v českých väzniciach,“ povedala pre TN.cz Mariana Wernerová z tlačového odboru ministerstva zahraničia.

Dievčina je tak odkázaná len na listovú komunikáciu. „Cez nášho honorárneho konzula je Češke zaistené doručovanie pošty od rodiny,“ doplnila Wernerová.

Zdroj: Profimedia

Odvolacie konanie v prípade sa tiahne už viac než rok. Prvý odsudzujúci verdikt osem rokov a osem mesiacov bol vynesený v marci 2019. Dosiaľ nie je jasné, kedy bude o odvolaní Terezy H. rozhodnuté. „Dátum ďalšieho súdneho jednania nie je v túto chvíľu stanovený, závisí na vývoji epidemiologickej situácie,“ uzavrela Wernerová.

Tereze H., ktorá je vo väzbe od 10. januára 2018, keď ju colníci zadržali na letisku v pakistanskom Láhaure, vymeral pakistanský súd trest odňatia slobody vo výške osem rokov a osem mesiacov. Rozsudok ale nie je právoplatný, Tereza proti nemu podala odvolanie. V dvojitom dne kufra údajne ukrývala deväť kíl heroínu. Tereza prešla cez dve kontroly a chystala sa nasadnúť do lietadla do Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch, odkiaľ mala pokračovať do Írska.