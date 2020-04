KORONAVÍRUS USA za posledných 24 hodín zaznamenali 1738 úmrtí: Medzi nakazenými sú aj zvieratá

Denný prírastok je tak o výrazne nižší ako 2751 úmrtí, ktoré z USA hlásili v utorok. Celkovo už v Spojených štátoch zaznamenali prinajmenšom 46.583 úmrtí na COVID-19, čo je ochorenie, ktoré vyvoláva nový koronavírus. USA zaznamenali od vypuknutia pandémie už takmer 850.000 prípadov nákazy novým druhom koronavírusu. Celosvetovo sú tak momentálne s počtom obetí i nakazených najzasiahnutejšou krajinou.

Najhoršie je na tom v USA štát New York, ktorého guvernér Andrew Cuomo v nedeľu vyhlásil, že tamojšia epidémia už zrejme kulminovala a dostala sa do fázy poklesu. Celosvetovo je evidovaných vyše 2,6 milióna potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2 a vyše 184.000 úmrtí na ochorenie COVID-19.

Zdroj: SITA/AP Photo/Frank Franklin II

Koronavírusom sa nakazili dve domáce mačky

Americké zdravotné úrady v stredu informovali, že v štáte New Yorku zaznamenali dvoch domácich miláčikov, konkrétne mačky, ktoré mali pozitívny test na nový koronavírus, píše agentúra DPA. Mačky podľa amerického Centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (CDC) trpia ľahším ochorením dýchacích ciest a predpokladá sa, že sa úplne uzdravia. Centrum zároveň uviedlo, že neexituje dôkaz o tom, že by domáce zvieratá prispievali k šíreniu vírusu v krajine.

Jedna z mačiek mala pozitívny test aj napriek tomu, že u nikoho v jej domácnosti nebola potvrdená infekcia koronavírusom. Nakaziť sa mohla od asymptomatického člena domácnosti alebo od infikovanej osoby mimo domácnosti. Majiteľ druhej mačky sa vírusom nakazil ešte pred tým, ako jeho štvornohý spoločník začal vykazovať príznaky ochorenia.

Zdroj: Getty Images

V USA zaznamenali prítomnosť nového koronavírusu aj u niekoľkých veľkých mačkovitých šeliem chovaných v zoologickej záhrade v newyorskom Bronxe. Ako prvý sa tam pred tromi týždňami nakazil tiger, v stredu sa ku nemu pridali štyri ďalšie tigre a tri levy. Vo svete sa tiež infikovalo niekoľko menších zvierat. Centrum pre prevenciu chorôb dodalo, že infikovaní majitelia domácich zvierat by sa mali vyhýbať kontaktu so svojimi miláčikmi a mali by pri nich nosiť rúška.

Trump podpísal nariadenie, ktorým pozastavil imigráciu do krajiny

Americký prezident Donald Trump v stredu podpísal výkonné nariadenie, ktoré na 60 dní čiastočne pozastavuje prisťahovalectvo do USA. Toto drastické opatrenie, ktoré už vopred avizoval, má podľa jeho slov ochrániť pracovné pozície počas krízy spôsobenej novým koronavírusom. Informovala o tom agentúra AFP.

Zdroj: SITA/AP/Alex Brandon

"Týmto sa zabezpečí, že nezamestnaní Američania zo všetkých prostredí budú prvými v rade záujemcov o prácu, keď sa naše hospodárstvo opätovne otvorí," vysvetlil Trump. Pozastavenie sa týka ľudí, ktorí sa uchádzajú o zelenú kartu, čiže povolenie na trvalý pobyt. Sezónnym pracovníkom bude vstup stále povolený.

Trump má v úmysle zvážiť predĺženie opatrenia po 60 dňoch. Trump už v noci na utorok na Twitteri avizoval, že plánuje podpísať nariadenie na dočasný zákaz imigrácie do USA. Nasledovný deň zverejnil podrobnosti tohto zákazu a v stredu večer (miestneho času) ho podpísal.