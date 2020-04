KORONAVÍRUS Jana prišla o svokra i strýka: Jej rodina na juhu Talianska sa infikovala ako prvá

RÍM – Zdravotná sestra Jana Rychterová, rodáčka z Česka, žije so svojimi najbližšími na juhu Talianska. A jej rodina je prvá, u ktorej sa na juhu krajiny oficiálne potvrdila nákaza koronavírusom. COVID-19 vzal žene svokra i strýka, manžela má naďalej v nemocnici. Napriek tomu je pripravená znova sa postaviť do prvej línie v boji proti koronavírusu.

Rozhovor s Janou priniesol portál Info.cz. Češka žije so svojou rodinou na juhu Talianska a pracuje ako zdravotná sestra. Koronavírusová infekcia jej zabila svokra (†65) i strýka, manžela má vo vážnom stave v nemocnici. Ochorením COVID-19 sa infikovala aj ona.

Čítajte aj: KORONAVÍRUS Petr došiel z lyžovačky a infikoval rodinu: VIDEO Ani vo sne nečakali, ako karanténa ovplyvní ich vzťahy

Češka sa domnieva, že osudným sa im stal veľký pohreb, ktorý sa konal 1. marca, v tom čase na juhu Talianska nebol preukázaný nijaký pozitívny prípad. „Taliani sú spoločenský národ, tak sme sa, samozrejme, objímali, podávali si ruky, symbolicky sme sa bozkávali. Neboli sme nezodpovední, ale niečo, či je zakorenené v národe tak hlboko, zo dňa na deň jednoducho nezmeníte,“ spomína Jana.

Zdroj: SITA/AP Photo/Luca Bruno

Situácia v rodine nabrala dramatický spád. „Už v ten deň prišlo svokrovi zle, náhle mu vyskočila horúčka. Ako zdravotná sestra som mu podávala paralen na zrazenie teploty. Svokor mal dlhodobé a vzácne imunitné ochorenie, preto som vedela, že sa musíme snažiť horúčku zraziť.“

To sa však nepodarilo. „V pondelok ráno bola horúčka skoro štyridsať a zle sa mu dýchalo, tak sme ho zaviezli k lekárovi. Sami sme navrhli, že by to mohol byť koronavírus, nech mu spraví testy. Lekár sa zasmial, že v regióne ešte nie je hlásený nijaký prípad nákazy, takže určite nebudeme prví, keďže sme nikam necestovali. A poslal nás domov,“ opísala Jana.

Muž však začal večer modrať. Po prevoze do nemocnice sa ukázalo, že je skutočne prvý infikovaný na juhu Talianska. Skončil na umelej pľúcnej ventilácii a uviedli ho do umelého spánku. „Od tej chvíle ho nikto z nás už nevidel. Až na manžela, jemu na druhý deň povolili priviezť otcovi kufor s vecami,“ uviedla. Podľa Jany je bizarné, že trojgeneračnej rodine, ktorá žije pod jednou strechou, nikto testy na COVID-19 nespravil. „Poslali nás normálne domov. Radšej nemyslím na to, koľko ľudí sme mohli cestou a po celé dva dni, keď sme normálne fungovali, nakaziť.“

V stredu ráno sa necítil dobre ani Janin manžel. „Vyskočila mu horúčka na tridsaťdeväť, tak sme ho vzali rovno do nemocnice. Až vtedy nás otestovali všetkých. Samozrejme, všetci sme boli pozitívni. Manžel v nemocnici zostal, tiež ho napojili na umelú pľúcnu ventiláciu. Štyri týždne ho nikto z nás nevidel. Môžeme si len telefonovať.“

Češka s deťmi i so svokrou ostali v domácej karanténe. Hovorí, že deti mali len sopeľ a neboli vo svojej koži, no prakticky im nebolo nič. „Len staršia dcéra mala zvýšenú teplotu. Mňa dosť bolela hlava, cítila som sa strašne unavená, boleli ma aj všetky svaly a všetko mi trvalo trikrát dlhšie,“ približuje priebeh koronavírusu Jana.

Tú mrzí, že na svokrov ani strýkov pohreb nesmela ísť. Pochovali ich len za účasti kňaza a starostu obce. „Pre svokru to bolo hrozné, vedieť, že sa nemôže s mužom rozlúčiť. Obzvlášť tu, kde je pohreb veľká udalosť.“

Našťastie, Janinmu manželovi sa polepšilo. „Už ho premiestnili do takzvanej "post Covid" nemocnice a teraz čakáme, čo bude. Snáď je z najhoršieho vonku, už nemusí byť na pľúcnej ventilácii.“