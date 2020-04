KORONAVÍRUS Z väzenia pre koronavírus prepustia bývalého Trumpovho právnika Cohena

NEW YORK - Bývalého právnika amerického prezidenta Donalda Trumpa Michaela Cohena majú čoskoro prepustiť z väzenia. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu, napísala v piatok agentúra DPA.

Federálny väzenský úrad (BOP) už informoval Cohena o jeho plánovanom prepustení, uviedla spravodajská stanica CNN s odvolaním sa na Cohenovho právnika Rogera Adlera. Vo väznici Otisville v americkom štáte New York, kde si Cohen mal odpykať trojročný trest odňatia slobody, ktorý by vypršal v novembri 2021, bolo na nový koronavírus pozitívne testovaných niekoľko väzňov a zamestnancov. New York je vôbec najviac zasiahnutou oblasťou v Spojených štátoch.

Po uplynutí 14-dňovej karantény si Cohen zvyšok svojho trestu odsedí v domácom väzení. Presný dátum, kedy bude prepustený, uvedený nebol. Cohena poslal súd do väzenia na tri roky v decembri 2018 po tom, čo sa priznal k daňovým únikom, poskytnutiu nepravdivých údajov finančnej inštitúcii, nezákonnému prispievaniu na politickú kampaň a poskytnutiu nepravdivých údajov Kongresu. Na výkon trestu nastúpil začiatkom mája 2019.