Lekári jej nedávali žiadnu šancu: Havahan (107) porazila koronavírus, trpela aj inými chorobami

ISTANBUL – Havahan Karadeniz bola pred časom prijatá do nemocnice v Istanbule s príznakmi ochorenia na koronavírus. Dusil ju kašeľ, mala horúčku, trpela viacerými chronickými chorobami – a navyše ten vek!

Turecká starenka (107) mala pozitívne testy na koronavírus a bola prijatá do Istanbulskej vzdelávacej výskumnej nemocnice. O týždeň neskôr koronavírus porazila! 13. apríla ju z nemocnice prepustili. Lekári tlieskali, keď jej vnuk vytlačil invalidný vozík so starenkou z nemocnice. 107-ročná Turkyňa povedala: „Tá nemocnica je dobrá, ľudia sú dobrí. Poviem to všetkým!“ Havahan je považovaná za jedného z najstarších pacientov na svete, ktorí porazili koronavírus.

Zdroj: FB/vonvon/me

Rovnako stará Holanďanka Cornelia Ras (107) sa uzdravila zo smrteľnej infekcie minulý týždeň. Holandské noviny AD informovali, že Cornelia ochorela 17. marca, deň po svojich 107. narodeninách. Zúčastnila sa na bohoslužbách s ostatnými obyvateľmi jej domu pre seniorov na ostrove Goeree-Overflakkee na juhozápade krajiny. Lekári jej v pondelok 6. apríla povedali, že napriek veľkej nepravdepodobnosti infekciu porazila.

Cornelia Ras Zdroj: FB/vonvon/me

Turecko za posledných 24 hodín zaznamenalo 4 093 nových infekcií koronavírusom, čím sa ich celkový počet zvýšil na 61 049. Minister zdravotníctva Fahrettin Koca v pondelok oznámil, že počet úmrtí v Turecku COVID-19 vzrástol na 1 296 osôb, čo predstavuje 98 ďalších úmrtí. Celkovo je na jednotkách intenzívnej starostlivosti 1 786 ľudí, z toho 1 063 pacientov na umelej pľúcnej ventilácii, uviedol Koca. Uzdravilo sa najmenej 3 957 ľudí. Koca poznamenal, že počet zaznamenaných prípadov v pondelok bol nižší ako v predchádzajúcich dňoch napriek zvýšeniu počtu vykonaných testov.