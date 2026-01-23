Piatok23. január 2026, meniny má Miloš, zajtra Timotej, Timon, Tímea

Nepokoje v tlačovej agentúre AFP: Odborári odmietli úsporný reformný plán jej vedenia

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

PARÍŽ – Odborári vo francúzskej tlačovej agentúre AFP v piatok odmietli reformy, ktoré podľa vedenia spoločnosti majú zabezpečiť jej finančnú stabilitu v čase, keď spravodajský priemysel čelí celosvetovému útlmu.

AFP, ktorá dodáva multimediálne spravodajstvo klientom po celom svete, zaznamenala v uplynulom roku pokles tržieb. Vedenie AFP v piatok zamestnancom oznámilo, že súčasťou úsporného plánu bude zmena pracovných podmienok na viac ako 140 zahraničných pracoviskách a zrušenie niekoľkých ďalších pracovných miest. Tento krok nadväzuje na skoršiu ponuku odchodného pre desiatky zamestnancov. Uznesenie prijaté na odborovom zhromaždení však uvádza, že zamestnanci „odmietajú plány vedenia“ a „požadujú okamžité začatie skutočných rokovaní“. V prípade, že vedenie nepristúpi na ich požiadavky, odbory avizovali „výzvu na štrajk“ v budúcom týždni.

AFP patrí medzi najväčšie spravodajské agentúry

AFP patrí medzi najväčšie spravodajské agentúry na svete, zamestnáva približne 2600 ľudí. Jej príjmy ovplyvnil globálny útlm mediálneho sektora, ako aj krátkodobé faktory vrátane zníženia financovania zo strany vlády Spojených štátov pod vedením prezidenta Donalda Trumpa, čo zasiahlo aj klientov AFP.

Tržby agentúry utrpeli aj po tom, ako technologický gigant Meta ukončil v USA program overovania faktov, v ktorom bola AFP plateným partnerom. V roku 2024 dosiahla AFP čistý zisk 200.000 eur pri tržbách vo výške 326,4 milióna eur. Okrem komerčných príjmov získala vlani 118,9 milióna eur z francúzskeho štátneho rozpočtu. Vedenie agentúry AFP si stanovilo cieľ dosiahnuť od roku 2026 ročné úspory až do výšky 12 miliónov eur.

Viac o téme: VedenieFrancúzskoAgentúra AFP
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Macron posiela vojakov do
Macron posiela vojakov do Grónska a žiada cvičenie NATO: Odmieta Trumpove snahy o kúpu ostrova
Zahraničné
Francúzska ministerka: Aj Trump
Francúzska ministerka: Aj Trump môže veľa stratiť zavedením ciel, ktorými hrozí
Zahraničné
Francúzsko a Británia pritvrdzujú
Francúzsko a Británia pritvrdzujú voči Iránu: Predvolali veľvyslancov
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Simona Leskovská o ŠPERKU od Stana Lobotku: Zásnuby? Plány na rok 2026!
Simona Leskovská o ŠPERKU od Stana Lobotku: Zásnuby? Plány na rok 2026!
Prominenti
Medzinárodné letecké dni SIAF 2026 sa 5. a 6. septembra uskutočnia na letisku Košice
Medzinárodné letecké dni SIAF 2026 sa 5. a 6. septembra uskutočnia na letisku Košice
Správy
Sedemročný syn známej herečky hviezdou Švihákov: Toto som mu musela vysvetliť!
Sedemročný syn známej herečky hviezdou Švihákov: Toto som mu musela vysvetliť!
Prominenti

Domáce správy

Na snímke zakladateľ Danubiana
Priviedol svetové umenie na Slovensko: Zomrel zakladateľ Danubiany Gerard Meulensteen
Domáce
AKTUÁLNE Pri Gbeľanoch sa
AKTUÁLNE Pri Gbeľanoch sa zrazili dve autá: Cesta je neprejazdná
Domáce
Ministerstvo vnútra prijalo materiálnu
Ministerstvo vnútra prijalo materiálnu pomoc pre využitie v mimoriadnych situáciách
Domáce
Dôležitá zmena pre lyžiarov na Liptove: Prilby povinné až do 18 rokov, strediská apelujú na bezpečnosť
Dôležitá zmena pre lyžiarov na Liptove: Prilby povinné až do 18 rokov, strediská apelujú na bezpečnosť
Liptovský Mikuláš

Zahraničné

Zadržaný tanker Grinch zakotví
Zadržaný tanker Grinch zakotví vo francúzskom prístave: Je súčasťou ruskej tieňovej flotily?
Zahraničné
Nepokoje v tlačovej agentúre
Nepokoje v tlačovej agentúre AFP: Odborári odmietli úsporný reformný plán jej vedenia
Zahraničné
V niektorých častiach Iránu
V niektorých častiach Iránu už opäť čiastočne funguje internet: Sieť je však stále silne cenzurovaná
Zahraničné
Naštartovali a ozval sa
Naštartovali a ozval sa rachot! Bratia zo Slovenska devastovali v Česku autá: Celá akcia im trvala pár minút
Zahraničné

Prominenti

Beauty Ball 2026 -
Simona Leskovská o ŠPERKU od Stana Lobotku: Zásnuby? Plány na rok 2026!
Domáci prominenti
Verejná potupa Kuchařovej: Súdny
Verejná potupa Kuchařovej: Súdny spor prinesie Brzobohatému oveľa viac ako len peniaze
Zahraniční prominenti
Posledné zábery z Monikinej
Posledné zábery z Monikinej (†31) jazdy smrti! Expartner Borároš: Považujem za dôležité povedať...
Domáci prominenti
Lucia Molnárová so synom
Sedemročný syn známej herečky hviezdou Švihákov: Toto som mu musela vysvetliť!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Prvé rande sa skončilo
Prvé rande sa skončilo na operačnom stole: Pornoherečka prežila intímny horor! Lekári videli na röntgene niečo nečakané
Zaujímavosti
Ako znova zaspať po
Ako znova zaspať po tom, čo sa v noci zobudíte: Tieto postupy radia odborníci
vysetrenie.sk
Zaspávate pri zapnutom televízore?
Zaspávate pri zapnutom televízore? Vedci varujú pred šokujúcim nárastom rizika infarktu! TOTO pohlavie je náchylnejšie
Zaujímavosti
Myslela si, že sa
Myslela si, že sa k nej túli pes: Keď rozsvietila lampu, zažila najhoršiu nočnú moru! Na jej hrudi bol OBROVSKÝ PYTÓN
Zaujímavosti

Dobré správy

Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk

Ekonomika

Chcete si kúpiť kúsok zbrojovky v Novákoch? Môžete. Strnad vstúpil na burzu a stal sa najbohatším Čechom!
Chcete si kúpiť kúsok zbrojovky v Novákoch? Môžete. Strnad vstúpil na burzu a stal sa najbohatším Čechom!
Energošeky ešte zhoršili situáciu na preplnených poštách: Takto sa dostanete k peniazom bez čakania!
Energošeky ešte zhoršili situáciu na preplnených poštách: Takto sa dostanete k peniazom bez čakania!
Dokončili najväčšiu železničnú investíciu: Takto vyzerá najmodernejšia stanica na Slovensku! (foto)
Dokončili najväčšiu železničnú investíciu: Takto vyzerá najmodernejšia stanica na Slovensku! (foto)
Trump založil Radu mieru: Orbán v prvej línii, Putin sľubuje miliardu a Slovensko bez pozvánky! (foto)
Trump založil Radu mieru: Orbán v prvej línii, Putin sľubuje miliardu a Slovensko bez pozvánky! (foto)

Šport

Bátovská Fialková druhá najrýchlejšia, Remeňová so životným výsledkom: Slovenky v Česku zabodovali
Bátovská Fialková druhá najrýchlejšia, Remeňová so životným výsledkom: Slovenky v Česku zabodovali
Biatlon
Ženský futbal má novú najlepšie platenú hráčku: Stala sa ňou dcéra legendárneho basketbalistu
Ženský futbal má novú najlepšie platenú hráčku: Stala sa ňou dcéra legendárneho basketbalistu
Ženský futbal
Mária Remeňová pred OH so životným výkonom: Kariérny výsledok jej v Česku priniesol veľkú premiéru
Mária Remeňová pred OH so životným výkonom: Kariérny výsledok jej v Česku priniesol veľkú premiéru
Biatlon
O nominácii sa dozvedela z médií: Češka absolvovala šesť operácií zlomenej nohy, o ZOH ani nesnívala
O nominácii sa dozvedela z médií: Češka absolvovala šesť operácií zlomenej nohy, o ZOH ani nesnívala
ZOH 2026 Miláno Cortina

Auto-moto

TEST: Renault Kangoo - Pre rodinu, biznis, bicykle, hocičo
TEST: Renault Kangoo - Pre rodinu, biznis, bicykle, hocičo
Klasické testy
Nové Volvo EX60 - najpokročilejšie Volvo doteraz. Dojazd 810 km a mega odlievanie
Nové Volvo EX60 - najpokročilejšie Volvo doteraz. Dojazd 810 km a mega odlievanie
Predstavujeme
Škoda Epiq a Peaq - mená noviniek 2026 vystihujú podstatu roku 2025
Škoda Epiq a Peaq - mená noviniek 2026 vystihujú podstatu roku 2025
Novinky
TEST: Kia K4 - namiesto praktického Európana rozšafný Američan
TEST: Kia K4 - namiesto praktického Európana rozšafný Američan
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Prídete z práce unavení a deň sa končí na gauči? Takto budete efektívni aj po pracovnej dobe
Prídete z práce unavení a deň sa končí na gauči? Takto budete efektívni aj po pracovnej dobe
Motivácia a produktivita
Výplata sa vám rozplynie rýchlejšie než príde? Prečo je investovanie lepšia voľba než bezhlavé míňanie
Výplata sa vám rozplynie rýchlejšie než príde? Prečo je investovanie lepšia voľba než bezhlavé míňanie
Rady, tipy a triky
Majú ju len tí najinteligentnejší ľudia na svete. Jedna vlastnosť, ktorá ich odlišuje od ostatných
Majú ju len tí najinteligentnejší ľudia na svete. Jedna vlastnosť, ktorá ich odlišuje od ostatných
Motivácia a inšpirácia
Open office vás ničí? Tieto triky vám vrátia sústredenie aj výkon (a fungujú okamžite)
Open office vás ničí? Tieto triky vám vrátia sústredenie aj výkon (a fungujú okamžite)
Prostredie práce

Varenie a recepty

Sedliacka výplata je sýty a lacný obed zo zemiakov a kapusty. Všetko sa pripravuje v jednom pekáči.
Sedliacka výplata je sýty a lacný obed zo zemiakov a kapusty. Všetko sa pripravuje v jednom pekáči.
Zabudnite na babkin jablkový koláč. Vyskúšajte šťavnatú verziu s višňami a pudingom.
Zabudnite na babkin jablkový koláč. Vyskúšajte šťavnatú verziu s višňami a pudingom.
Šišky z rúry: Rovnako chutné, ale zdravšie a menej mastné
Šišky z rúry: Rovnako chutné, ale zdravšie a menej mastné
Výber receptov
Zapekané croissanty s ovocím na štýl žemľovky
Zapekané croissanty s ovocím na štýl žemľovky
Žemľovky

Technológie

Cez túto funkciu routera môžeš skryť svoju Wi-Fi sieť. Susedovi výrazne skomplikuješ, aby sa k nej pripojil a zahlcoval ti linku
Cez túto funkciu routera môžeš skryť svoju Wi-Fi sieť. Susedovi výrazne skomplikuješ, aby sa k nej pripojil a zahlcoval ti linku
Bezpečnosť
Tento primát je jediný, ak rátame aj človeka, ktorý nezabíja vlastných: Mali by sme si brať príklad, hovoria vedci
Tento primát je jediný, ak rátame aj človeka, ktorý nezabíja vlastných: Mali by sme si brať príklad, hovoria vedci
Veda a výskum
Elon Musk priznal, že Čína v elektromobiloch ušla Amerike a jej náskok je desivý
Elon Musk priznal, že Čína v elektromobiloch ušla Amerike a jej náskok je desivý
Autá
Jeden z najnebezpečnejších jedov mohol zohrávať úlohu pri vzniku života, hovoria vedci
Jeden z najnebezpečnejších jedov mohol zohrávať úlohu pri vzniku života, hovoria vedci
Veda a výskum

Bývanie

Objavili sme pravidlo 3-5-7 a už chápeme, prečo dekor doma často vyzerá zle. Čo robia dizajnéri inak a funguje to?
Objavili sme pravidlo 3-5-7 a už chápeme, prečo dekor doma často vyzerá zle. Čo robia dizajnéri inak a funguje to?
Ešte tu cítiť zvyšky brutalizmu, ale poradili si aj s nimi. Napriek minulosti nájdete v byte prekvapivo krásny rodinný domov
Ešte tu cítiť zvyšky brutalizmu, ale poradili si aj s nimi. Napriek minulosti nájdete v byte prekvapivo krásny rodinný domov
Pripomína vidiecky dom, no dnu čaká nadčasové bývanie. Chatu v lese postavili na relax a únik pred starosťami
Pripomína vidiecky dom, no dnu čaká nadčasové bývanie. Chatu v lese postavili na relax a únik pred starosťami
7 trikov, ako dizajnéri šetria pri vlastnej renovácii (a vy môžete tiež!). Ako vynoviť bývanie a zaplatiť menej?
7 trikov, ako dizajnéri šetria pri vlastnej renovácii (a vy môžete tiež!). Ako vynoviť bývanie a zaplatiť menej?

Pre kutilov

Prečo je zimný rez viniča dôležitý? S týmito základmi rez lepšie pochopia aj začiatočníci
Prečo je zimný rez viniča dôležitý? S týmito základmi rez lepšie pochopia aj začiatočníci
Záhrada
Čistenie kobercov snehom? Svet objavuje „škandinávsky trik“, ktorý naše staré mamy používali odjakživa
Čistenie kobercov snehom? Svet objavuje „škandinávsky trik“, ktorý naše staré mamy používali odjakživa
Údržba a opravy
Funguje sóda bikarbóna a epsomská soľ pri rozmrazovaní chodníkov?
Funguje sóda bikarbóna a epsomská soľ pri rozmrazovaní chodníkov?
Údržba a opravy
Rosia sa vám ráno okná? Vyrobte si domáci pohlcovač vlhkosti za pár centov, ktorý skutočne funguje
Rosia sa vám ráno okná? Vyrobte si domáci pohlcovač vlhkosti za pár centov, ktorý skutočne funguje
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Dve rovnaké znamenia v jednom vzťahu: Láska ako z rozprávky alebo recept na katastrofu?
Partnerské vzťahy
Dve rovnaké znamenia v jednom vzťahu: Láska ako z rozprávky alebo recept na katastrofu?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Naštartovali a ozval sa
Zahraničné
Naštartovali a ozval sa rachot! Bratia zo Slovenska devastovali v Česku autá: Celá akcia im trvala pár minút
Fínsky prezident Alexander Stubb
Zahraničné
Ostré slová fínskeho prezidenta: Európa sa dokáže ubrániť Rusku, odrazíme ho! A to nie je všetko
Donald Trump
Zahraničné
Prieskum hovorí jasne! Až polovica Európanov považuje Trumpa za nepriateľa Európy
Maďarský premiér Viktor Orbán
Zahraničné
Zelenskyj ostro urazil Orbána: VIDEO TOTO mu odkázal! Odpoveď prišla onedlho

Ďalšie zo Zoznamu