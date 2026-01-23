Nepokoje v tlačovej agentúre AFP: Odborári odmietli úsporný reformný plán jej vedenia

PARÍŽ – Odborári vo francúzskej tlačovej agentúre AFP v piatok odmietli reformy, ktoré podľa vedenia spoločnosti majú zabezpečiť jej finančnú stabilitu v čase, keď spravodajský priemysel čelí celosvetovému útlmu.
AFP, ktorá dodáva multimediálne spravodajstvo klientom po celom svete, zaznamenala v uplynulom roku pokles tržieb. Vedenie AFP v piatok zamestnancom oznámilo, že súčasťou úsporného plánu bude zmena pracovných podmienok na viac ako 140 zahraničných pracoviskách a zrušenie niekoľkých ďalších pracovných miest. Tento krok nadväzuje na skoršiu ponuku odchodného pre desiatky zamestnancov. Uznesenie prijaté na odborovom zhromaždení však uvádza, že zamestnanci „odmietajú plány vedenia“ a „požadujú okamžité začatie skutočných rokovaní“. V prípade, že vedenie nepristúpi na ich požiadavky, odbory avizovali „výzvu na štrajk“ v budúcom týždni.
AFP patrí medzi najväčšie spravodajské agentúry
AFP patrí medzi najväčšie spravodajské agentúry na svete, zamestnáva približne 2600 ľudí. Jej príjmy ovplyvnil globálny útlm mediálneho sektora, ako aj krátkodobé faktory vrátane zníženia financovania zo strany vlády Spojených štátov pod vedením prezidenta Donalda Trumpa, čo zasiahlo aj klientov AFP.
Tržby agentúry utrpeli aj po tom, ako technologický gigant Meta ukončil v USA program overovania faktov, v ktorom bola AFP plateným partnerom. V roku 2024 dosiahla AFP čistý zisk 200.000 eur pri tržbách vo výške 326,4 milióna eur. Okrem komerčných príjmov získala vlani 118,9 milióna eur z francúzskeho štátneho rozpočtu. Vedenie agentúry AFP si stanovilo cieľ dosiahnuť od roku 2026 ročné úspory až do výšky 12 miliónov eur.