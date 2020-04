Martina prehovorila o islandskom zázraku: Rúška na ostrove nenosia, KORONAVÍRUS ale porážajú

Čítajte aj: Emotívne VIDEO z parlamentu: Španielska lekárka sa zadúšala plačom, keď čítala mená kolegov, ktorí padli v prvej línii

Po tom, čo sa na Islande vyhlásil zákaz zhromažďovania a zrušila sa výučba na univerzite, Češka Martina odišla na dedinu na východe krajiny. Momentálne je bez práce a štúdium sa usiluje dokončiť na diaľku. Pre Lidovky.cz opísala, ako to v súčasnosti na Islande vyzerá.

„Platí tu zákaz zhromažďovania, sú zatvorené školy... Každý, kto, do krajiny priletí, musí byť v dvojtýždňovej karanténe. Do niektorých obchodov sú ľudia vpúšťaní postupne, aby bolo možné dodržiavať dvojmetrové odstupy,“ opísala Češka.

Za porušenie karantény hrozí aj basa

Martina tiež spomenula, že polícia aktuálne vyšetruje niekoľko prípadov porušenia zákazu zhromažďovania sa a vyzerá to na pokuty. „Väčšina ľudí opatrenia dodržuje, ale zo začiatku to tak nebolo. Sama som sa stretla s bývalým kolegom, ktorý ma najskôr objal a potom mi povedal, že má byť v karanténe, pretože priletel z Talianska. Teraz priznáva, že sa správal ako hlupák a mal ostať doma, aj keď mal negatívny test,“ povedala s tým, že dodržiavanie odstupu je rôzne. „V malom meste, kam si občas zájdeme na nákup, to celkom funguje. V Reykjavíku je to vraj o čosi horšie.“

Za porušenie karantény hrozí pokuta a až tri mesiace vo väzbe. Pokuty hrozia aj za porušenie zákazu zhromažďovania sa.

Ľudia prichádzajú o prácu

Island žije okrem rybolovu aj z turistov, ktorých je teraz veľmi málo. Mnohé podniky sú preto zatvorené. „Veľa ľudí prišlo o prácu, alebo pracuje menej. Tým, ktorým sa úväzok znížil na 25 %, dopláca štát zvyšných 75 % za predpokladu, že na Islande pracovali dlhšie než tri mesiace pred vypuknutím krízy. Ďalší sa hlásia o podporu, mnoho cudzincov odletelo späť domov,“ skonštatovala žena.

Nákupné šialenstvo sa nekonalo

Martina na otázku, akú náladu pociťuje okolo seba, odvetila, že Islanďania sa snažia byť opatrní, no nepanikária. „Aspoň tí, s ktorými som v kontakte. Nedochádzalo tu k nijakému vykupovaniu jedla, a to ani na začiatku pandémie. Aj toaletný papier bol v supermarketoch k dispozícii stále, pokiaľ viem, tak žiadne veľké nákupné, ani iné šialenstvo sa nekonalo.“

Islanďania nenosia rúška, chrániť ostaných im príde zbytočné

„Rúška sa tu nosia len minimálne. Ľudia si myslia, že nie sú veľmi k úžitku, keď neochránia ich samotných. Keď som odchádzala z Reykjavíku, rúška ani respirátory nenosil nikto, teraz sa už s rúškom na verejnosti vraj sem-tam niekto objaví. Dezinfekcie máme dostatok. Nejakú dobu nebola k zohnaniu, ale teraz jej je zasa všade dosť,“ zhrnula Češka.

Pomerne veľkou témou posledných týždňov bolo podľa nej plánované zníženie platov zdravotných sestier. „Dohady ešte stále pokračujú a dúfam, že k znižovaniu nakoniec nedôjde.“

Na covid-19 sa testuje veľa

Martina oceňuje, že Island veľa testuje. „Na malý počet obyvateľov tu bolo spočiatku dosť potvrdených prípadov, pretože sa testoval v podstate každý, kto mal o test záujem. Počula som ale aj o prípadoch ľudí s príznakmi, ktorí otestovaní neboli, údajne kvôli nedostatku testovacích sád. V tom čase však nikde informácia o nedostatku nebola. Neskôr bol problém s funkčnosťou nových testov. Teraz sa testuje hojne, dokonca boli vyhradené dva dni, keď boli prednostne testovaní cudzinci, kvôli zmapovaniu, v akých skupinách obyvateľstva sa vírus šíri viac a v akých menej.“

Prešľap vlády

Všeobecne podľa Martiny možno povedať, že ľudia berú situáciu vážne, no snažia sa nevyvolávať zbytočnú paniku. „Jediný prešľap bol ten, že nariadenie o karanténe po prílete na Island sa doteraz týkalo len miestnych, nie turistov. Zmenilo sa to až teraz. Teda v čase, keď sa už chystá zmiernenie krízových opatrení,“ uviedla. „Väčšina ľudí je však celkom spokojná s tým, ako sa k pandémii stavia miestna vláda a ako situáciu rieši,“ dodala. Podľa prieskumu 96 % ľudí hodnotí vládu v tomto ohľade kladne.

„Myslím si, že Island opäť ukázal, ako sa vie zomknúť a dokonca aj hlavné tváre krízové štábu ako štátna lekárka, hlavný epidemiológ a policajný komisár, ktorí sa teraz neustále vyjadrujú k aktuálnemu stavu koronavírusovej pandémie, naspievali s populárnymi osobnosťami islandskej hudobnej scény pieseň, ktorá vyzýva verejnosť k „cestovaniu po dome.“ Pesnička má podľa Martiny veľký ohlas a považuje ju za účinnejšiu komunikáciu než vyhlásenie: „Buďte doma.“

Na Islande zaznamenali celkovo 1 797 infikovaných, z ktorých 1 656 sa už vyliečilo. V tejto severskej krajine na ochorenie COVID-19, ktoré koronavírus spôsobuje, zomrelo desať ľudí.