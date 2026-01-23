Piatok23. január 2026, meniny má Miloš, zajtra Timotej, Timon, Tímea

Simona Leskovská o ŠPERKU od Stana Lobotku: Zásnuby? Plány na rok 2026!

Beauty Ball 2026 - Simona Leskovská Zobraziť galériu (18)
Beauty Ball 2026 - Simona Leskovská (Zdroj: Ján Zemiar)
BRATISLAVA - Simona Leskovská si na Beauty Balle odškrtla veľkú plesovú premiéru! Tú si však neužila v spoločnosti Lobotku ale….

Beauty Ball v Zimnej jazdiarni Bratislavského hradu si za krátky čas vydobyl povesť jedného z najočakávanejších večerov sezóny – noblesa, móda, charita a zvučné mená! Presne tak by sa dal zhrnúť honosný večer, za ktorým stojí lekárka Alena Pallová. A tento rok si ho nenechala ujsť ani moderátorka a bývalá kráľovná krásy Simona Leskovská. „Je to moja premiéra celkovo na plese, je to môj prvý ples a som veľmi šťastná, že tu môžem byť… Myslím, že Alenka to robí naozaj svetovo a každý, kto sme na tomto evente, môžeme byť radi, že sme boli pozvaní a môžeme si vychutnať niečo, čo nemá konkurenciu.“

Na Beauty ball však neprišla v sprievode svojho partnera, futbalistu Stanislava Lobotku, ale v čisto ženskej zostave. „Dnes mi robí garde moja najlepšia kamarátka Katka, tiež má priateľa futbalistu, takže naši priatelia si plnia povinnosti vo svojej práci.“ Témou večera boli metamorfózy – a o premenu dievčat sa postarala módna návrhárka Jana Pištejová. A výsledok stál skutočne za to. „My sme poňali metamorfózu v modeloch, pretože ja som dnes za tú jemnú bábiku a Katka je za femme fatale. Má na sebe čierne šaty, čo väčšinou mávam ja a ja som za tú princes a myslím, že to vyšlo dokonale.“


Čo však Simone vychádza dokonale, je vzťah s futbalovou hviezdou Stanislavom Lobotkom. „Musím povedať, že my sme spokojní a šťastní a to je dôležité.“ A keďže Beauty Ball sa spája aj so ženským sebavedomím, Simona sa dotkla aj tejto témy. „Myslím si, že dnes žijeme v dobe, kedy je veľmi veľa nádherných žien, ktoré majú krásne postavy, krásne tváre... Ja som ten typ, ktorý uzná, keď sú druhé ženy krásne,“ prezrádza Simona a vo svojej otvorenosti pokračovala aj ďalej. A ako našla a vybudovala si sebavedomie ona sama? 

