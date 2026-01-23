Verejná potupa Kuchařovej: Súdny spor prinesie Brzobohatému oveľa viac ako len peniaze

PRAHA - Niekoľkoročné ťahanice Ondřeja Brzobohatého s jeho bývalou manželkou Tatianou Kuchařovou sa blížia ku koncu. Súd po troch rokoch vyniesol rozsudok a Brzobohatý má dôvod na radosť. Informácie, ktoré unikli z cirkevnej žaloby jeho bývalej ženy, súd označil za klamstvá.
Súdny spor hudobného génia Ondřeja Brzobohatého a jeho bývalej manželky, supermodelky Taťány Kuchařovej, sa dočkal rozhodnutia. Ondřej z neho odchádza ako víťaz! Aspoň zatiaľ. Kuchařová sa totižto odvolala.
To, že Tatiana niesla rozchod so synom našej herečky Hany Gregorovej ťažko, nebolo žiadnym tajomstvom. Svoje sklamanie a Ondřejovo odmietnutie sa rozhodla riešiť cirkevnou žalobou a manželstvo sa pokúšala anulovať. Bývalého manžela obviňovala z toho, že sa rád oblieka do ženských šiat a tiež z toho, že je neplodný.
Brzobohatý najskôr žiadal ospravedlnenie za hanobenie jeho dobrého mena. Keďže sa ho nedočkal, zažaloval bývalú ženu a ich spor sa ťahal po súdoch dlhé tri roky. Rozsudok je však jasný. Tatiana musí Ondřejovi zaplatiť 250 000 českých korún a okrem toho sa mu musí verejne ospravedlniť v denníku Blesk za uniknuté informácie z cirkevnej žaloby. „Moje meno je pre mňa najcennejším dedičstvom, a to som na súde očistil. Ďalej už sa ma to netýka,“ povedal po rozsudku Brzobohatý denníku Blesk.
Súd však aj jemu nariadil ospravedlniť sa bývalej partnerke, a to za rozhovor, ktorý na danú tému poskytol Blesku. Jeho ospravednenie musí byť zverejnené len na sociálnych sieťach.