Zadržaný tanker Grinch zakotví vo francúzskom prístave: Je súčasťou ruskej tieňovej flotily?

PARÍŽ - Tanker podozrivý z toho, že je súčasťou ruskej tzv. tieňovej flotily, ktorý francúzske námorníctvo s pomocou niekoľkých spojeneckých krajín zadržalo vo štvrtok v Stredozemnom mori, je eskortovaný do francúzskeho prístavu Marseille-Fos. Informuje správa agentúry AFP, odvolávajúca sa na zdroj blízky prípadu.
Príslušníci francúzskeho námorníctva vstúpili na palubu ropného tankera s názvom Grinch v oblasti medzi pobrežím Španielska a Maroka. Loď vyplávala z Murmanska, ruského prístavného mesta v Barentsovom mori. Podľa zdroja AFP sa očakáva, že tanker dorazí do prístavu Marseille-Fos v južnom Francúzsku v sobotu ráno. Francúzska armáda zverejnila v piatok zábery zo zásahu, ktoré zachytávajú maskovaných vojakov vstupujúcich na palubu tankera. Do operácie bol zapojený jeden čln a dva vrtuľníky námorníctva.
Tanker pod menom Grinch
Tanker pod menom Grinch sa nachádza na zozname lodí ruskej tieňovej flotily, na ktorú uvalilo sankcie Spojené kráľovstvo. Na zozname zostavenom Európskou úniou a Spojenými štátmi je loď s rovnakým registračným číslom uvedená pod menom Carl. Podľa webovej stránky marinetraffic, ktorá sa špecializuje na sledovanie pohybu lodí, v čase zaistenia smeroval na východ a plavil sa pod vlajkou Komorských ostrovov. Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok oznámil, že francúzske námorníctvo s podporou spojencov zadržalo plavidlo, ktoré podlieha medzinárodným sankciám a je podozrivé z plavby pod falošnou vlajkou.
Predpokladá sa, že tanker Grinch je súčasťou tzv. tieňovej flotily, ktorá prepravuje ropu pre krajiny ako sú Rusko a Irán, čím porušuje sankcie zavedené USA. Ide o druhý prípad zaistenia lode za posledné mesiace. Francúzsko koncom septembra 2025 zadržalo loď Boracay napojenú na Rusko plaviacu sa pod vlajkou Beninu. Ruský prezident Vladimir Putin tento krok odsúdil ako „pirátstvo“. Proces s čínskym kapitánom sa začne vo februári vo Francúzsku.