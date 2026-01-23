Zelenskyj ostro urazil Orbána: VIDEO TOTO mu odkázal! Odpoveď prišla onedlho

DAVOS - Ukrajinský prezident vystúpil na fóre v Davose s jedným zo svojich najkonfrontačnejších prejavov. Nešetril kritikou Európy ani osobnými útokmi na niektorých lídrov, čím rozpútal ďalšiu diplomatickú prestrelku.
Tvrdé slová na adresu Európy aj spojencov
Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj vystúpil na Svetovom ekonomickom fóre v Davose s prejavom, ktorý patril k jeho najostrejším od začiatku vojny. Európskym lídrom odkázal, že by sa nemali „ponižovať“ váhavosťou pri obrane kontinentu – či už voči ruskej agresii, alebo voči geopolitickým tlakom zo strany Spojených štátov.
Zelenskyj zároveň varoval pred ambíciami amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktoré sa podľa neho týkajú aj snahy získať kontrolu nad Grónskom. Európa by podľa ukrajinského lídra nemala zostať pasívnym pozorovateľom.
Osobný útok na maďarského premiéra
Najväčšiu pozornosť však vyvolala časť prejavu, v ktorej sa Zelenskyj otvorene pustil do maďarského premiéra Viktora Orbána. Bez toho, aby ho priamo menoval, použil ostré a osobné narážky.
Ukrajinský prezident upozornil, že sily usilujúce sa o oslabenie Európy nestrácajú čas a dnes už pôsobia aj priamo vnútri Európskej únie. „Každý ‚Viktor‘, ktorý žije z európskych peňazí a zároveň sa snaží rozpredávať európske záujmy, si zaslúži facku,“ vyhlásil.
Dodal, že osobný komfort v Rusku nemôže byť dôvodom na to, aby sa európske metropoly menili na „malé Moskvy“.
Orbán reaguje: Nerozumieme si
Maďarský premiér na Zelenského slová reagoval krátko po prejave prostredníctvom sociálnych sietí. Naznačil, že medzi oboma lídrami neexistuje spoločná reč.
„Zdá sa mi, pán prezident, že k vzájomnému porozumeniu sa nedopracujeme. Ja som slobodný človek, ktorý slúži Maďarom. Vy ste človek v zúfalej situácii, ktorý už štvrtý rok nie je schopný – alebo nechce – ukončiť vojnu,“ odkázal Orbán.
Podpora bez vojenského angažovania
Maďarský premiér zároveň zdôraznil, že Budapešť nemieni pokračovať v podpore ukrajinského vojenského úsilia, a to ani napriek osobným útokom. Zároveň však ubezpečil, že Maďarsko bude aj naďalej pomáhať civilnému obyvateľstvu.
Orbán uviedol, že Ukrajina môže počítať s pokračujúcimi dodávkami elektriny a palív, rovnako ako s pomocou utečencom prichádzajúcim z vojnovej krajiny. „Život sa postará o zvyšok a každý dostane to, čo si zaslúži,“ uzavrel maďarský premiér.