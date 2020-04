VIDEO Veľkonočná katastrofa v USA: Juh krajiny zasiahlo silné tornádo, zahynulo najmenej šesť ľudí

Tornádo zabilo šesť ľudí v troch rôznych okresoch štátu, informoval v nedeľu večer na Twitteri Úrad pre civilnú ochranu, neuvedúc žiadne ďalšie podrobnosti. Národný úrad pre oceány a atmosféru (NOAA) vydal varovanie pred tornádom pre ďalšie tri okresy.

NEW VIDEO of damage from a destructive #tornado caused in Soso, #Mississippi Saturday afternoon. #MSwx #TornadoDamage pic.twitter.com/e4cs75KcvU

Národná meteorologická služba zverejnila v nedeľu podvečer na svojej webovej stránke varovanie pred silným vetrom, ktorý môže dosiahnuť až 330 kilometrov za hodinu a dvoma veľmi silnými búrkami, tzv. supercelami, ktoré môžu zasiahnuť niektoré oblasti dokonca dvakrát.

Major damage around Soso, MS. FD reports numerous injuries. Fire crews still trying to clear roads to get to injuries. @weatherchannel #MSwx pic.twitter.com/Nx8Uh2IVAJ