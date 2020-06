Počasie sa zbláznilo: V obci začalo úradovať tornádo, ktoré zničilo viac ako 20 domov

KANIÓW - Počasie v týchto dňoch rozhodne nepripomína jún a búrky po celej Európe nie sú výnimkou. Niekde je to však ešte vážnejšie. V poľskej obci Kaniów sa sformovalo menšie tornádo, ktoré poškodilo všetko, čo mu prišlo do cesty.

Tornádo zachytili svedkovia na sociálnej sieti, ktorí začali video zdieľať. Tornádo sa utvorilo blízko českých hraníc v spomínanej českej obci. Kaniów je totiž od českých hraníc vzdialené len 30 kilometrov. Hasiči tvrdia, že tornádo poškodilo viac ako 20 domov. Viacerí skončili doslova bez strechy nad hlavou.

Dziś w #Kaniów niedaleko Bielska-Białej trąba powietrzna zniszczyła kilka domów. Takie ekstremalne zjawiska pogodowe będą pojawiały się coraz częściej. Polska nie jest na to gotowa, a rząd nadal ignoruje problem i pcha nas w katastrofy.



Film otrzymałem droga elektroniczną. pic.twitter.com/NIuGUIdNkt — Mirosław Suchoń (@MiroslawSuchon) June 7, 2020

Video na Twitteri zverejnil poľský politik Miroslaw Suchoň. Víchrica sa totiž zmenila na búrku s tornádom. Čo je však alarmujúce je fakt, že v Poľsku sa takéto extrémne počasie objavuje čoraz častejšie. Krajina pritom na to nie je pripravená. "Víchrica poškodila 22 budov vrátane dvoch prístavieb. Vo väčšine prípadov bola poškodená strecha," povedala serveru TVN24 policajná hovorkyňa Patrycja Pokrzywa.

Do obce sa vybralo niekoľko desiatok hasičov. Niektoré miesta ostali neobývateľné. Ďalším obyvateľom museli pomôcť len spomínaní hasiči. Teraz je už situácia pod kontrolou a v uliciach obce sa pustili do upratovania trosiek. "Počuli sme bzučanie ako keď prichádza vlak. Odrazu začali vo vzduchu lietať odpadky. Utekali sme do domu a kričali, aby sa všetci schovali," hovorí jedna zo svedkýň. Tá tiež povedala, že v Kaniówe stále nefunguje elektrina.