KORONAVÍRUS Spojené kráľovstvo má 938 nových obetí ochorenia: Ide o rekordný nárast

Celkový počet obetí tak prekročil 7000, informovala agentúra AFP. Nový koronavírus, ktorý ochorenie COVID-19 spôsobuje, si do 7. apríla do 17.00 h miestneho času (18.00 h SELČ) vyžiadal už 7097 obetí na životoch. Britské ministerstvo zdravotníctva prostredníctvom Twitteru oznámilo, že do stredy 9.00 h vykonalo 282.074 testov u 232.708 osôb. Nákazu potvrdili u 60.733 ľudí.

Televízia Sky News uvádza, že najviac, až 828 nových úmrtí, zaznamenali v stredu Anglicko, kde celkový počet obetí dosiahol 6483. Najviac ľudí (201) ochoreniu podľahlo v hlavnom meste Londýn. Škótsko hlásilo 70 nových úmrtí, Wales 33 a Severné Írsko päť. Jednotlivé regióny svoje údaje spracovávajú v rôznych časoch, preto sa nemusia zhodovať s údajmi britskej vlády.

Štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Edward Argar v stredu povedal, že v Británii v súčasnosti nie je správna chvíľa na zmeny v opatreniach, ktoré v súvislosti s pandémiou zaviedla vláda. Tá 23. marca nariadila obmedzenie pohybu osôb na obdobie troch týždňov s cieľom zabrániť šíreniu nového koronavírusu. Wales sa rozhodol predĺžiť platnosť opatrení aj na obdobie po Veľkej noci.