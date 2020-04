KORONAVÍRUS Štát New York oznámil 599 nových úmrtí, v USA je už vyše 10-tisíc obetí

Mesto zvažuje dočasne pochovávať ľudí v masových hroboch v mestských parkoch

Zdroj: SITA/AP Photo/John Minchillo

NEW YORK - Štát New York v pondelok oznámil ďalších 599 obetí koronavírusu SARS-CoV-2, čím sa celkový počet úmrtí zvýšil na 4758. Nakazených je viac ako 130.000 ľudí, informoval na svojej stránke denník The New York Times.