Zástupca WHO podporil doma šité rúška a väčšina Čechov to víta

PRAHA - Člen vedenia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Michael Ryan podporil širšie používanie doma vyrábaných rúšok, čim oficiálne podporil to, čo si myslí väčšina Čechov, napísal v piatok večer spravodajský server Novinky.cz.

Podľa Ryana zahaľovanie úst nie je zlý nápad, citujú Novinky.cz agentúru Reuters a pripomínajú, že WHO pritom len minulý týždeň účinnosť plošného používania rúšok spochybňovala. WHO vtedy uvádzala, že pokiaľ ich ľudia nevedia správne používať, narobia viac škody než úžitku, a zmysel majú len pre tých, ktorí sú nakazení, a pre ich okolie.

Kritici - napríklad aj námestník českého ministra zdravotníctva Roman Prymula - však tvrdili, že WHO to hovorí len preto, že chce zabrániť nákupnej panike, keby rúška skupovali občania až do takej miery, že by ich zrazu zostalo málo pre zdravotníkov.

V Českej republike je používanie rúšok či inej ochrany úst a nosa až na výnimky na verejnosti povinné. Ľudia si ich pri ich nedostatku začali šiť doma a distribuovať medzi sebou. A používajú ich ďalej aj napriek tomu, že jednorazové rúška sú už k dispozícii, uzatvára svoje zamyslenie spravodajský portál Novinky.cz, on-line magazín denníka Právo.