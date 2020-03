KORONAVÍRUS Fiona za pár hodín stratila oboch rodičov: Teraz zdôrazňuje ľuďom, čo je nesmierne dôležité

Dcéra páru zo severoírskeho Belfastu, ktorý zomrel po pozitívnom testovaní na COVID-19, vyzvala verejnosť, aby situáciu "brala vážne", pretože ona v dôsledku koronavírusovej infekcie prišla o oboch rodičov. „Áno, mali 79 a 77 rokov, ale dušou a srdcom boli mladí, mali pred sebou ešte veľa rokov života,“ povedala v pondelok pre BBC Fiona.

Manželia zomreli v nemocnici, boli na spolu na izbe

Jej otec Christopher bojoval s rakovinou pľúc a koronavírus mu zistili v úvode minulého týždňa. U jej mamy Isobel, ktorá sa spamätávala z mŕtvice, sa nákaza odhalila 26. marca. Manželia boli hospitalizovaní v belfastskej nemocnici Mater.

„Prosím všetkých, naozaj prosím, dodržiavajte opatrenia stanovené vládou a odporúčania odborníkov, robte všetko, čo je vo vašich silách, aby ste sa chránili seba i svoje rodiny, pretože situácia sa ešte len zhorší,“ apeluje Fiona na verejnosť.

Veľké poďakovanie zdravotníkom

Britka zároveň vzdala hold nemocničnému personálu, ktorý si podľa nej zaslúži veľký obdiv. „Som skutočne veľmi, veľmi vďačná všetkým zdravotníkom, že nám napriek okolnostiam umožnili rozlúčiť sa s našimi rodičmi, pretože viem, že veľa rodín takúto šancu nemalo. Radi by sme si mysleli, že rodičia boli pri vedomí a počuli nás,“ zverila sa Fiona.

Pohreby musia byť oddelené

Isobel a Christopher by si zaslúžili dôstojný pohreb a Fionu veľmi mrzí, že vzhľadom na aktuálnu situáciu to nepôjde. „Otec si želal kremáciu, matka chcela byť pochovaná v rakve, to im splníme. Pohreby ale musia prebehnúť oddelene. Pôvodne sme chceli krásnu zádušnú omšu a spoločné uloženie do hrobu. Chceli sme zavolať rodinu a priateľov a všetko zakončiť veľkou oslavou, ako by si otec prial,“ dodala.