Zázrak po obrovskej dráme: VIDEO Neuveríte, o čo Ondrej požiadal svoju šéfku: Stálo to za to!

LONDÝN – Podporný pracovník Ondrej Simecko (31) sa obrátil na svoju šéfku Kerry Stevensovú (38) s nevídanou prosbou. Požiadal ju, aby bola náhradnou matkou dieťaťa, po ktorom túži so svojím snúbencom Abelom Lantosom (39).

Trojnásobná mama Kerry Stevensová nemala srdce odmietnuť svojho kolegu a súhlasila, že homosexuálnemu páru vynosí dieťa. Snúbenci Ondrej Simecko a Abel Lantos sa tak stali rodičmi.

Čítajte aj: Žena (23) sa tešila zo svojho tehotenského bruška: Potom zistila, že v nej nerastie dieťa, ale...

Stevensovej pôrod mal však od idylky poriadne ďaleko, pretože identické dvojčatá i Kerry takmer zomreli.

Lekári totiž spočiatku nedokázali nájsť srdcový rytmus bábätiek. Rodička potom stratila veľké množstvo krvi a potrebovala transfúzie.

Našťastie, napokon všetko dobre dopadlo a žena nič neľutuje, lebo vie, že urobila správnu vec. „Chcela som dať svojim priateľom rodinu, po ktorej túžili,“ povedala. „Bolo to desivé, ale stálo to za to vidieť mojich priateľov, ako držia svoje nádherné deti,“ dodala.

Ondrej Simecko s deťmi Zdroj: FB/Andy Ondrej Simecko

Kerry žije v anglickom Devone a je vydatá za Garyho (46). Jej manžel nemal problém s tým, že páru privedie na svet dieťa. „Stále hovoril, že chce dieťa. On a Abel zúfalo chceli mať rodinu,“ spomenula Kerry.

Ondrejova sesternica Katalin bola umelo oplodnená Abelovou spermiou a vzniknuté embryo sa vložilo do Kerry. Všetkých milo prekvapilo, že sa podarili dvojičky - Villiam a Arthur. „Bol to najlepší darček. Boli sme takí nadšení,“ opísal Abel - Maďar, ktorý má britskú národnosť.