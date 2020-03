KORONAVÍRUS Bilancia Američanov je hrôzostrašná: Za deň skoro 18-tisíc prípadov a svet má nové epicentrum

Čísla sú jasné a až desivo narastajúce. Podľa spomínaného portálu Worldometer, ktorý monitoruje aktuálne prípady na svojej stránke, je včerajší nárast prípadov v USA už takmer 18-tisíc denne a teda nemožno predpokladať, že by toto číslo po dnešku malo klesnúť. Dramatický nárast prípadov si však hlava Spojených štátov amerických vysvetľuje inak.

V postupnosti najvyššieho počtu úmrtí sa Američania tiež dostávajú každým dňom vyššie, kým predvčerom to bolo 1027, včera sa toto číslo zvýšilo na 1295.

Doterajšie štatistiky ukazujú, že takmer 40-tisíc prípadov evidujú v štáte New York, čo je najviac v Spojených štátoch ako takých. Nasleduje neďaleké New Jersey s 6 876 prípadmi, California, ktorá má 4 052 prípadov. Na štvrtom mieste je Washington (3 207 prípadov) a za ním sa nachádza štát Michigan (2 856 prípadov).

Dohromady je tak v USA už viac ako 85-tisíc prípadov, čím predbehli aj Čínu, v ktorej bol identifikovaný prvý prípad tohto vírusu vôbec.

V Amerike v týchto dňoch rátajú nové prípady v tisícoch. Už počas začiatku dnešného dňa pribudlo viac ako 170 prípadov.

Americký prezident Donald Trump najnovšie čísla vo štvrtok popoludní na brífingu v Bielom dome pripísal "množstvu testov, ktoré robíme". Viceprezident Mike Pence uviedol, že testy na koronavírus sú dostupné vo všetkých 50 štátoch a celonárodne už vykonali 552-tisíc testov.

Trump by chcel znovu otvoriť krajinu do 12. apríla, čo sa však stretlo s kritikou. Na brífingu uviedol, že Američania sa musia vrátiť do práce - v dôsledku nového koronavírusu prišlo o zamestnanie 3,3 milióna Američanov - a krajina by mala fungovať ako predtým. "Môžeme si vziať časti našej krajiny, môžeme si vziať veľké časti našej krajiny, ktoré nie sú tak vážne ovplyvnené, a môžeme to urobiť takto," vysvetlil postupné uvoľňovanie s tým, že ľudia sa budú stále sociálne dištancovať, ako sa dá, a umývať si ruky a robiť iné preventívne opatrenia.

Trump v týchto dňoch okrem toho rozprával aj s prezidentom Číny Si Ťin-pchingom, kde vraj preberali dopad vírusu na našu planétu. "Čína si už viac-menej vyvinula silné uchopenie tohto vírusu. Momentálne úzko spolupracujeme," odkazuje Trump na Twitteri.

Just finished a very good conversation with President Xi of China. Discussed in great detail the CoronaVirus that is ravaging large parts of our Planet. China has been through much & has developed a strong understanding of the Virus. We are working closely together. Much respect!